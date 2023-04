À la Une: semaine historique pour Donald Trump, ses alliés et ses ennemis

Revue de presse des Amériques

La ville de New York se prépare à l’arrivée de Donald Trump, qui doit comparaître ce mardi devant un tribunal de Manhattan. La police locale a été placée en « état d’alerte », explique The Hill, dans l’attente de manifestations de ses partisans. Les craintes de débordements sont toutefois mesurées, expliquait dimanche soir un porte-parole des forces de l’ordre.

« Les procureurs, Donald Trump lui-même, ses alliés et ses ennemis » se préparent en tout cas pour « une semaine historique », écrit le Wall Street Journal. Le milliardaire, au pouvoir entre 2017 et 2021, est le premier ancien président inculpé au pénal de toute l’histoire des États-Unis. Il devrait arriver ce lundi à New York et comparaître en début d’après-midi ce mardi, précise le journal économique, pour se voir notifier les charges exactes qui pèsent contre lui. Il parlera ensuite à ses partisans en Floride dans la soirée. L’affaire pénale concerne la manière dont a été déclaré de l’argent versé par son avocat à l’ancienne actrice porno Stormy Daniels, en pleine campagne électorale en 2016. Objectif : qu’elle cesse d’affirmer publiquement qu’ils ont couché ensemble.

Donald Trump semble ravi d’avoir été inculpé, assure un analyste du New York Times. Pour l’ancien président, toute publicité est une « bonne publicité », écrit ce journaliste politique. « Personne n’a envie d’être mis en examen », pourtant, cette inculpation place Donald Trump « exactement là où aime être : au milieu de la piste de cirque, avec tous les projecteurs tournés vers lui » souligne l’article. Les républicains font bloc derrière lui, et le milliardaire en a tout de suite profité pour lever des fonds, 5 millions de dollars en l’espace de 48h, précise CNN. L’une des principales questions de fond étant toujours la suivante : quel impact cette inculpation aura-t-elle sur la présidentielle 2024, à laquelle Donald Trump est déjà candidat depuis plusieurs mois ?

États-Unis : au moins 29 morts après de nouvelles tornades

Ces deux dernières semaines, au total, plus de 50 personnes sont mortes du fait de tornades et de tempêtes qui ont parcouru le pays du nord vers le sud. La dernière tornade remonte à ce week-end : elle a touché le Tennessee, l’Alabama, l’Arkansas ou encore l’Illinois. De nouveaux vents très forts sont attendus ce mardi dans les mêmes États, précise le New York Times. Le site d’information Axiosa demandé à des scientifiques quel était l’impact du dérèglement climatique sur les tornades. Aux États-Unis, le phénomène semble se déplacer légèrement vers l’est du pays, qui est plus peuplé, explique l’un des chercheurs interrogés. Si cette tendance se prolonge dans le temps, ces tempêtes risqueraient donc de faire davantage de victimes. Pour autant, les scientifiques ne savent pas encore avec certitude comment le réchauffement de la planète influe sur les tornades en général, lit-on dans cet article.

Nouvelles arrestations pour « corruption » au Venezuela

Au moins huit nouvelles personnes ont été arrêtées ces derniers jours au Venezuela, dans ce que le gouvernement présente comme un vaste coup de filet anticorruption. C’est ce qu’a annoncé ce week-end le procureur général Tarek William Saab. Les nouvelles personnes arrêtées sont de hauts fonctionnaires et les dirigeants de deux entreprises minières appartenant à l’État, rapporte le journal El Universal. Au total, 44 personnes ont été arrêtées dans cette affaire depuis la mi-mars, notamment de hauts cadres de l’entreprise pétrolière publique PDVSA. L’affaire a déjà mené à la démission du ministre du pétrole, un proche du président Nicolas Maduro. Cette opération intervient alors que la prochaine élection présidentielle est prévue pour l’an prochain, et que le Venezuela négocie avec les États-Unis pour tenter d’obtenir une levée des sanctions sur son pétrole.

Équateur : début du procès en destitution du président Lasso

Ce lundi commence officiellement le procès politique du président Guillermo Lasso devant le Parlement. « J’irai devant l’Assemblée » pour répondre à cette procédure de destitution, a assuré le président Guillermo Lasso ce week-end lors d’une interview à la télévision. Le chef de l’État est soupçonné d’abus de biens sociaux, après une enquête journalistique du média La Posta. Ce week-end, l’un des hommes clés nommés dans cette affaire a été retrouvé mort alors qu’il était recherché par la justice. Et ce samedi, Guillermo Lasso a décrété l’état d’urgence, et l’autorisation du port d’armes pour les civils, face au crime organisé et au narcotrafic dans le grand port de Guayaquil.

Une tentative de « diversion », selon un éditorialiste du journal La Hora, pour qui le président ne cherche qu’à faire oublier son procès en destitution, en lançant un débat sur le port d’armes. Une mesure inspirée de la politique très musclée du président du Salvador, Nayib Bukele, écrit-il. Cette décision qui « porte atteinte à la sécurité des citoyens », avertit-il, « sans régler la criminalité ».

Haïti : entretien entre les dirigeants canadien et dominicain

Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et Luis Abinader, le président dominicain, ont insisté une nouvelle fois sur la nécessité de « demander des comptes » et de sanctionner ceux qui financent l’activité des gangs en Haïti, précise le Listin Diario, un journal dominicain. Justin Trudeau a répété que son pays était déterminé à soutenir la police haïtienne pour l’aider à rétablir la sécurité dans le pays, écrit le média Haïti Libre. Pour rappel, le Canada a promis 100 millions de dollars pour les forces de l’ordre, il y a dix jours, tout en refusant de prendre la tête d’une mission d’intervention militaire internationale en Haïti.

