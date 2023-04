États-Unis: New York se prépare à accueillir Donald Trump pour une historique comparution en justice

New York se prépare à une historique comparution en justice : pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, un ancien président est mis en accusation et va faire face à un juge. Et déjà hier, les lignes de front se sont dessinées ; toute la journée, son avocat a fait la tournée des émissions politiques télévisées du dimanche. Faire voyager un ancien président – si controversé –, c’est toute une logistique et énormément de sécurité.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Après avoir quitté Mar-a Lago, Donald Trump va passer la nuit dans son appartement de la Trump Tower, sur la Cinquième avenue, ce lundi soir. L’entrée de la tour est déjà un vrai bunker, et tout le bâtiment est sous la protection des services secrets. Demain, Donald Trump fera les 6,5 km jusqu’au tribunal dans un cortège officiel. Et différents services de sécurité ont dû se coordonner : la police new-yorkaise (NYPD), les officiers du tribunal, le United States Marshals Service (USMS) et les services secrets. Car les autorités s’attendent à des manifestants autour du tribunal.

Trump a négocié pour ne pas être menotté

Une fois qu’il aura franchi les portes du tribunal, Donald Trump se rendra directement au quinzième étage pour faire face au juge. On lui égrènera les nombreux chefs d’accusation, il y en aurait au moins une trentaine. On enregistrera ensuite ses empreintes digitales, mais il a négocié pour ne pas être menotté. On ne sait pas encore en revanche si on lui prendra sa photo d’identité judiciaire, le fameux mugshot des inculpés aux États-Unis. Et puis, plusieurs médias ont demandé au juge d’autoriser exceptionnellement les caméras dans la salle d’audience ; on verra demain si cela a été accepté. En tout cas, Donald Trump ne parlera pas à New York : il a prévu de repartir très vite en Floride, une fois qu’il aura plaidé « non coupable » devant le juge new-yorkais. Et il devrait s’exprimer demain soir depuis son club privé.

« Laisser la procédure suivre son cours »

Selon les médias américains, le dossier devrait être confié au juge Juan Merchan, qui a supervisé en 2022 le procès pour fraudes fiscales de la Trump Organization. Ce magistrat « me déteste », a écrit Donald Trump vendredi. Mais l'ancien président va-t-il demander un autre juge ? La chaîne CNN a posé la question à l'avocat de Donald Trump, Joe Tacopina : « Nous allons prendre l'acte d'accusation, évaluer toutes nos options juridiques et poursuivre chacune d'entre elles avec précision. Il s'agit d'un cas de persécution politique. S'il n'avait pas été candidat à la présidence, il n'aurait pas été inculpé. Mais, vous savez, je n'ai aucun problème avec ce juge. »

Et Joe Tacopina de poursuivre : « Mon client a le droit d'avoir un problème avec tout. Il a été persécuté politiquement. Il s'emporte, parce qu'il est la victime. Je n'ai aucune raison de penser que le juge fera preuve de partialité. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec mon client. Je pense qu'il faut laisser la procédure suivre son cours. »

