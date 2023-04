Documents classifiés: Donald Trump fait face à la justice qui aurait de nouvelles preuves

D'après le Washington Post, le ministère de la Justice affirme disposer de nouvelles preuves d’une possible obstruction de l'ancien président, qui aurait tenté en toute connaissance de cause de dissimuler des documents. AP - Sue Ogrocki

Texte par : RFI

Aux États-Unis, l’affaire dans laquelle Donald Trump doit être inculpé ce mardi 4 avril n’est pas la seule qui menace l’ex-président : il y a aussi, entre autres, celle des documents classifiés retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago. Et selon le Washington Post, le ministère de la Justice affirme disposer de nouvelles preuves d’une possible obstruction du président, qui aurait tenté en toute connaissance de cause de dissimuler des documents.