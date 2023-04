À la Une: en Haïti, même une Église participe au trafic d'armes

Revue de presse des Amériques

L’Église épiscopalienne, une Église protestante anglicane, est accusée d’avoir importé illégalement des armes et des munitions en Haïti. Un prêtre de cette Église a été arrêté en août dernier. Le Nouvelliste révèle de nouvelles avancées dans l’enquête menée par le Bureau des affaires financières et économiques (BAFE) de la police judiciaire haïtienne.

D’après les enquêteurs, le trésorier de l’Église a autorisé plusieurs fois des paiements de plusieurs dizaines de milliers de dollars vers des comptes de trafiquants d’armes internationaux. Le prêtre arrêté cet été recevait aussi de l’argent du Parlement haïtien. Enfin, l’un de ses avocats est le même que celui de Vitelhomme Innocent, le chef du gang Kraze Baryè.

Haïti : les homicides en hausse en mars

Le nombre d’assassinats a encore augmenté le mois dernier en Haïti, en raison de la violence des gangs, conclut un rapport de l’Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti (OCNH), relayé par Rezonodwes sur son site. Au total, du 1er au 31 mars, 195 assassinats ont été recensés, dont 10 enfants et 4 membres de forces de l’ordre, précise aussi Le National.

États-Unis : portrait du juge de Donald Trump

Juan Merchan, c’est le nom du juge qui devrait présider l’audience au tribunal de Manhattan ce mardi, où doit comparaître l’ancien président Donald Trump pour se voir notifier les charges exactes qui pèsent contre lui. Ce magistrat a près de 20 ans d’expérience dans les tribunaux new-yorkais. Il est arrivé de Colombie avec sa famille quand il était enfant, explique The Hill. Donald Trump ne s’est pas privé de le critiquer en amont de l’audience, l’accusant d’être partial, souligne le magazine Rolling Stone : il me « déteste », a écrit le milliardaire en majuscules sur son réseau social, « il faut changer de juge ».

Ce que Donald Trump lui reproche, c’est d’avoir présidé les audiences dans deux affaires dont l’issue a été défavorable à la Trump Organization, la compagnie historique du milliardaire, décrypte le site Politico. En janvier, l’entreprise a été condamnée à un peu plus de 1,5 million de dollars d’amende, la somme maximale prévue par la loi, pour avoir falsifié ses comptes dans le but de payer moins d’impôts.

Deux sources internes aux tribunaux de New York, interrogées par Politico, ne remettent pas en cause le professionnalisme de Juan Merchan. Mais pour écarter tout soupçon de partialité, elles estiment qu’il aurait été plus prudent de choisir un autre magistrat à sa place.

En immersion dans un groupe armé colombien

Le Washington Post publie un reportage rare en immersion avec des membres du Clan du Golfe. Il s’agit d’un groupe avec lequel le président colombien Gustavo Petro a annoncé la fin du cessez-le-feu le 20 mars dernier. L’organisation criminelle, décrite par une chercheuse citée dans l’article comme un « équivalent d’Amazon » sur le marché du trafic de drogue dans le nord de la Colombie, est accusée par le gouvernement d’avoir joué un rôle dans des blocages lancés par des mineurs de la région.

Des journalistes du quotidien américain sont allés à la rencontre de membres du Clan du Golfe, au beau milieu de la campagne vallonnée et verdoyante du centre de la Colombie, dans la région de Medellín. Dans les villages alentour, l’organisation criminelle remplace un État absent, en tranchant des conflits entre habitants ou en finançant des frais de santé que la commune ne peut pas payer pour une patiente. L’organisation souhaite négocier avec le gouvernement, dit Jeronimo, l’un de ses leaders rencontré par le journal. Or, d’après les chercheurs cités par le journal, le groupe a profité du cessez-le-feu pour étendre ses activités, et n’a en ce moment aucun intérêt à céder quoi que ce soit lors de négociations de paix.

Une analyse qui illustre l’état d’avancée du plan de « paix totale » voulu par le président Gustavo Petro, au pouvoir depuis moins d’un an. Après - entre autres - un attentat meurtrier d’un important groupe armé (l’ELN) contre des soldats la semaine dernière, qui a fait 9 morts, rappelle le média colombien Semana, ce projet phare du chef de l’État a du plomb dans l’aile. Parmi la myriade de groupes armés encore actifs dans le pays, les dissidents des Farc (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas accepté la paix signée en 2016 par cette guérilla), se disent désormais prêts à des négociations de paix officielles. C’est en tout cas ce qu’ils assurent dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux. Là encore, cette nouvelle ne devrait pas suffire à relancer vraiment le projet de « paix totale » du gouvernement de gauche.

