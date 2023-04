En changeant le logo de Twitter, Elon Musk fait bondir le dogecoin

C'est le dernier coup d'éclat d'Elon Musk. L'excentrique propriétaire de Twitter a remplacé, probablement de manière provisoire, le logo de son réseau social par une tête de Shiba Inu, faisant bondir le dogecoin, la cryptomonnaie associée à ce portrait de chien japonais très populaire il y a quelques années sur Internet.

Publicité Lire la suite

L'oiseau bleu, symbole de Twitter depuis les débuts du réseau social, n'apparaît plus sur le site à cette heure. Que ce soit définitif ou non, humoristique ou non, un avatar de chien Shiba Inu occupe actuellement sa place.

La conséquence n'a pas tardé ce mardi 4 avril, puisque la cryptomonnaie dogecoin, à laquelle est associé cet avatar, a vu son cours bondir de 0,08 dollar, pour atteindre 0,10 dollar, soit une augmentation de 20%.

Et juste après, le cours du Dogecoin s’envole.

Comme à chaque que Musk en fait la promo. https://t.co/2Zt4U6u6Wh pic.twitter.com/Z5Ss1ykeJg — Tristan Mendès France (@tristanmf) April 3, 2023

En 2013, Elon Musk avait lancé le dogecoin pour plaisanter, en réponse à deux tendances en vogue sur Internet : les cryptomonnaies, qui se multipliaient suite au bitcoin, et les montages pullulants de ces chiens.

Le propriétaire de Twitter, qui compte 133 millions d'abonnés, utilise depuis longtemps la plateforme pour faire de l'autopromotion et de l'humour, parfois pour le dogecoin, une cryptomonnaie qui reste très volatile.

Cet outil avait été dopé par une frénésie d'achats autour de valeurs improbables début 2021, et par des messages positifs d'Elon Musk sur Twitter. Le dogecoin s'était envolé jusqu'à plus de 70 cents en mai 2021.

Puis la valeur de la cryptomonnaie avait commencé à reculer, peu après la diffusion d'une émission satirique dans laquelle le milliardaire qualifiait dans un sketch la devise virtuelle d'« arnaque ».

Un investisseur ayant perdu de l'argent en pariant sur le dogecoin a déposé en juin 2022 une plainte pour réclamer 258 milliards de dollars à Elon Musk et à ses entreprises Tesla et SpaceX dans cette affaire.

Le trublion Musk a remonté sur son mur une conversation qu'il avait eue l'année précédente avec un utilisateur, il y promettait de racheter la plateforme et de faire du Shia Inu, son chien préféré, le nouveau logo du réseau.

►Réécouter : Dogecoin, la parodie du bitcoin, dans la cour des grands

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne