À la Une: Donald Trump a comparu devant un tribunal de New York

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

La même image revient en Une du New York Times, du Wall Street Journal ou encore d’El Diario : l’ex-président, le visage fermé, lors de sa mise en accusation à la cour de Manhattan. Il est assis à une table, à sa droite et à sa gauche ses avocats, derrière lui des policiers, debout. « Le théâtre judiciaire de Trump commence », titre le Financial Times, qui de son côté a choisi une image de Donald Trump saluant de la main à l’extérieur du tribunal - mais là aussi, son visage est fermé. Pourtant, estiment des spécialistes du droit repris par le Wall Street Journal, « le dossier monté contre lui laisse de larges ouvertures à ses avocats ». Dans son éditorial, le journal conservateur se dit même, « stupéfait que le dossier monté par Alvin Bragg se révèle encore plus faible que prévu » avec, écrit le New York Times, cette accusation-surprise d’« avoir falsifié des documents dans le but de mentir à l’administration judiciaire ». Le journal parle d’un dossier « risqué ».

Ce qui n’a pas empêché le président de « s’emporter », écrit le Washington Post, lors de son discours de Mar-a-Lago hier soir. Donald Trump s’est à nouveau présenté, rapporte The Hill, « comme la victime d’une persécution politique, parlant d’un système judiciaire “sans foi ni loi” destiné à briser sa carrière politique ».

En attendant, note le New York Times, c’est bien lui qui occupe le centre de l’arène – et pas Joe Biden, même s’il est à la Maison Blanche. Les démocrates peuvent toujours estimer qu’à l’heure du vote pour la présidentielle l’an prochain, « éviter le chaos peut sembler séduisant pour des électeurs épuisés par l’agitation trumpienne ». Mais, estime dans les pages du journal un stratège républicain, « avec Trump, il peut y avoir des jours, voire des semaines comme ce mardi, où les démocrates n’apparaissent pas à l’écran ». Pour autant, note Politico, « si la base trumpiste fait bloc, le parti républicain se divise » : hier, le président des Jeunes républicains de New York se plaignait que ses dirigeants n’avaient pas fait le déplacement pour soutenir l’ex-président.

En Équateur, débat autour port d’armes pour les civils

La presse équatorienne consacre ses éditoriaux à la décision du président Lasso d’autoriser le port d’armes pour les civils afin d’aider à lutter contre l’insécurité. « Monsieur le président, je ne veux pas “me défendre’ ! », écrit un éditorialiste de La Hora : « Je ne veux pas apprendre à me servir d’une arme, à tirer sur un autre être humain, à mettre ma vie en jeu et mettre en péril celle de mes proches ! ». « Après deux années de pouvoir et alors que le président risque la destitution », écrit El Comercio, « Guillermo Lasso semble avoir compris qu’il doit montrer des résultats pour que les citoyens changent d’opinion et le soutienne ».

Mais « le désespoir est mauvais conseiller », glisse La Hora. Résultat, cingle El Comercio : la « pire décision que puisse prendre un gouvernement » pour mettre fin au problème d’insécurité dans le pays - « c’est la police qui doit avoir l’usage exclusif de la force légitime. Cela fait partie de notre contrat social ». La Hora appelle d’ailleurs à « soutenir juridiquement, économiquement et moralement » la police pour qu’elle puisse s’attaquer à la délinquance.

Au Nicaragua, expulsion d’un prêtre panaméen

Donaciano Alarcon a été, écrit Confidencial, abandonné lundi soir par la police à la frontière avec le Honduras. Il est, écrit le journal, « le deuxième prêtre étranger victime de la persécution orteguiste contre l’Église catholique au Nicaragua » : vendredi dernier, La Prensa avait indiqué que le prêtre uruguayen Nestor Mendoza n’avait pas pu rentrer dans le pays, alors qu’il officie dans une église du Nicaragua.

100 % Noticias a écouté l’interview accordée par Donaciano Alarcon à une radio panaméenne. Il y explique qu’on l’a accusé « d’organiser le peuple contre le gouvernement », alors que précise-t-il, il n’a fait aucun commentaire contre un quelconque parti politique. Par contre, il estime avoir été « un peu imprudent lors des messes », en mentionnant Monseigneur Rolando Alvarez, condamné à 26 ans de prison pour avoir refusé de quitter le Nicaragua avec plus de 200 autres prisonniers politiques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne