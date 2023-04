Canada: les nouvelles conditions imposées aux demandeurs d’asile font polémique

Des migrants en discussion avant de passer de l'État de New York, aux États-Unis, au Québec au Canada, via Roxham Road, le 25 mars 2023. REUTERS - CHRISTINNE MUSCHI

RFI

Plusieurs organismes d’aide aux demandeurs d’asile au Québec dénoncent le manque de considération du gouvernement pour les plus vulnérables. Depuis la signature, le 24 mars, d’un accord entre Joe Biden et Justin Trudeau, personne ne peut plus se présenter hors des postes frontières entre le Canada et les États-Unis pour être pris en charge. Des représentants de dizaines d’associations se sont réunis mardi 4 avril devant les bureaux du Premier ministre pour dénoncer cette situation.