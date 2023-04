Fake news et propagande 2.0 au Venezuela

De faux présentateurs TV créés par intelligence artificielle : c'est le dernier outil technologique utilisé par le Venezuela pour vanter les exploits (réels ou inventés) du régime de Nicolas Maduro ou applaudir les résultats économiques du pays. Le gouvernement, ou ses soutiens, payent aussi des utilisateurs réels et des robots pour relayer massivement leurs messages sur les réseaux sociaux. Une propagande bien organisée, qui s'appuie notamment sur de fausses informations.

Publicité Lire la suite

Les gestes et la voix sont un peu robotiques. Mais sur un petit écran, on peut facilement croire que ce présentateur est bien réel, debout dans un studio de télévision. En costume sombre et chemise blanche, il vante, en anglais, les retombées économiques d'un tournoi latino-américain de baseball organisé au Venezuela en début d'année. Un « succès total » selon lui.

Sauf que la chaîne de télévision pour laquelle il est censé travailler n'existe pas, et que la vidéo, qui est sous-titrée en espagnol, a été produite à partir d'un avatar, proposé par un logiciel d'intelligence artificielle. Cela n'a pas empêché la télévision publique vénézuélienne de reprendre le tout, comme s'il s'agissait d'une enquête journalistique :

« 10 millions de dollars de recettes de billetterie, 7 millions pour la nourriture, 6 millions de dollars en nuits d'hôtel. Ce n'est pas la télévision vénézuélienne qui le dit, c'est un média implanté aux États-Unis et dans une bonne partie de l'Amérique latine », explique Adrian Gonzalez.

► À écouter aussi: Guerre d’images au Venezuela

Des bots et des humains payés pour désinformer

Des vidéos qui font l'éloge de l'économie vénézuélienne, cherchent à discréditer l'opposition à Nicolas Maduro, ou insistent sur les difficultés que rencontrent les sept millions de personnes qui ont fui le pays depuis 2015, Adrian Gonzalez en a vu beaucoup. Il vit au Chili et fait partie d'une petite ONG créée il y a quelques années avec d'autres Vénézuéliens. Elle s'appelle « Cazadores de fake news » (« Les chasseurs de fausses informations »).

Caso ‘Noche de Purga’: ¿por qué debes dejar de compartir contenido de odio?



Falsa invitación a una “noche de purga” de migrantes se viralizó en Chile. Analizamos cómo la preocupación por una explosión de xenofobia avivó la difusión del rumor



🔗https://t.co/yo8IQFVp9W



Hilo 🧵/1 https://t.co/pvTcOmYQhR pic.twitter.com/0cyM3w2Lrv — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) February 19, 2022

« Les avatars créés à l'aide d'intelligence artificielle, c'est un exemple de plus, parmi toute une série de techniques de désinformation que nous avons pu documenter... Cela fait partie d'un ensemble de vidéos dont les propriétaires payent pour qu'elles gagnent en visibilité sur YouTube, pour qu'elles soient vues par un public différent de celui des médias publics vénézuéliens », décrypte la politologue Marivi Marin.

L'ONG a identifié plusieurs comptes très actifs sur les réseaux sociaux, qui relayent les messages du gouvernement ou diffusent de fausses informations. Nicolas Maduro lui-même a démenti publiquement utiliser l'intelligence artificielle pour sa communication. Mais sur Twitter, par exemple, la propagande de l'exécutif tourne à plein régime, détaille Maria Virginia Marin, de ProBox, une autre ONG créée par des Vénézuéliens qui traquent la désinformation en ligne :

« Le ministère de la Communication et de l'Information publie chaque matin des hashtags qui sont ensuite diffusés et partagés à grande échelle par ce qu'on appelle des soldats numériques au service du régime. Ces comptes ne sont pas toujours des bots (des robots). Beaucoup d'entre eux sont des personnes bien réelles qui sont payées pour diffuser cette propagande ou de la désinformation sur les réseaux sociaux. »

► À écouter aussi: L'intelligence artificielle, un danger pour la démocratie?

L'opposition impuissante face à cette puissance de frappe

Certains usagers, quand ils ont plusieurs comptes, peuvent gagner jusqu'à 80 dollars par mois, payés via un système qui sert aussi à verser des aides sociales aux habitants. Mais ce montant est souvent bien plus faible. Ces techniques permettent au gouvernement d'obtenir jusqu'à un million de tweets sur des mots-clés qu'il a lancés, soit plus que pour ceux des Oscars cette année, cérémonie qui a pourtant été suivie dans le monde entier. Et bien plus que l'opposition.

Enfin, dans cette stratégie d'occupation du terrain numérique, la propagande pro-Maduro rebondit aussi sur l'actualité musicale. En octobre 2022, on a ainsi pu entendre sur les réseaux sociaux cette reprise d'une chanson du producteur argentin Bizarrap, très connue en Amérique latine. Toutes les paroles ont été réécrites :

« L'opposition a volé tout l'argent », « les Péruviens sont xénophobes », alors « rentre au Venezuela car le pays va très bien maintenant », dit la chanson. La vidéo a été vue près de 250 000 fois sur TikTok.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne