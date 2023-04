Église catholique: plus de 600 enfants victimes de violences sexuelles à Baltimore

L'archidiocèse catholique romain de la cathédrale de Marie Notre Reine de Baltimore. Plus de 600 enfants dans l'État du Maryland, dans l'est des États-Unis, ont été agressés sexuellement, violés ou mêmes soumis à des tortures sexuelles par plus de 150 membres du clergé et d'autres membres de l'Église catholique, selon une étude rendue publique le 5 avril 2023.

AFP - BRENDAN SMIALOWSKI