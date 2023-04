À la Une: au Chili, Gabriel Boric demande aux autres partis une «trêve» pour cause de crise sécuritaire

Revue de presse des Amériques

Trois policiers ont été tués en moins d’un mois, ce qui, écrit La Tercera, « a exacerbé la crise sécuritaire à laquelle le président est confronté depuis son entrée en fonction » il y a un an, une crise « qui a atteint son point de rupture jeudi matin avec l’assassinat du caporal Daniel Palma Yáñez, 33 ans ». Depuis le rapport Emol, « les gestes de soutien à l’institution policière se sont multipliés dans tout le pays » : des centaines de personnes se sont réunies sur la Plaza Italia dans la capitale Santiago. Et le public comme les autorités étaient présentes en nombre aux funérailles du policier, écrit en Une Diario austral, des funérailles auxquelles ont assisté trois anciens présidents chiliens : Sebastian Pinera, Michelle Bachelet et Ricardo Lagos, en plus de Gabriel Boric.

Hier, écrit El Mostrador, « le président a annoncé qu’il allait débloquer 1 500 millions de dollars pour durcir l’action de l’État contre le crime organisé », avec pour objectif « d’améliorer la protection des policiers ». Cet argent, précise le journal, « n’est pas réassigné, il provient des fonds d’urgence du Trésor Public ».

Gabriel Boric avait ce jeudi invité les partis politiques au palais de la Moneda pour trouver une solution à la crise sécuritaire. Ils sont quasiment tous venus l’écouter, écrit La Tercera, de la majorité comme de l’opposition. Le chef de l’État leur a demandé une « trêve », les exhortant « à débattre de bonne foi, à partager les succès et à laisser de côté les manœuvres politiques ». Pour autant, pour ce qui est de l’opposition, aucun chef de parti n’est venu, un signe selon le journal « de distance et de gêne par rapport au gouvernement », sans oublier que « les élections au Conseil constitutionnel (qui travaillent sur un projet de nouvelle constitution) se déroulent dans peu de temps ».

Deux élus exclus d’un Parlement local aux États-Unis

Aux États-Unis, dans l’État du Tennessee, deux élus ont été exclus du Parlement après avoir manifesté pour un meilleur contrôle des armes. « Scandale alors que le Parlement du Tennessee exclut plusieurs de ses membres », titre le New York Times. « Leur crime », écrit Politico : « avoir rejoint des manifestants qui s’étaient réunis à Nashville la semaine dernière pour demander une réforme du contrôle des armes après une fusillade qui a tué sept personnes, y compris le tireur ». Le journal précise que les deux démocrates nouvellement élus, Justin Jones et Justin Pearson, sont Noirs, et que les républicains n’ont pas réussi à rassembler une majorité des deux tiers pour expulser une troisième élue démocrate, Gloria Johnson, qui avait, elle aussi, participé à la manifestation, mais qui est blanche.

Le quotidien local The Tennessean parle d’une expulsion « historique et partisane », faisant état des nombreuses lettres reçues par le journal parlant d’un « affront à la démocratie ». « Choquant et antidémocratique », a d’ailleurs réagi le président Joe Biden, repris par The Hill.

« C’est un aperçu de ce qui nous attend », écrit Politico. Le quotidien rappelle que dans toute l’histoire des États-Unis, seuls cinq personnes avaient été jusqu’ici exclues, entre autres pour conduite criminelle ou immorale. « Mais qu’arrive-t-il si une législature décide d’exercer son pouvoir seulement parce qu’elle le peut ? », par la grâce d’une « supermajorité », s’interroge le site d’information, qui craint que dans les prochaines semaines « les législatures exercent leur pouvoir sur absolument tout, de la composition des tribunaux au pouvoir des gouverneurs en passant par la volonté des électeurs de voir traiter tel ou tel sujet ».

Un juge de la Cour suprême américaine profite des largesses d’un milliardaire

Le magazine d’investigation en ligne ProPublica révèle que Clarence Thomas, le plus conservateur des juges de la Cour suprême des États-Unis, profite depuis des années des largesses d’un milliardaire républicain : « depuis vingt ans, Clarence Thomas a profité de vacances de luxe aux bons soins du milliardaire républicain Harlan Crow », écrit le site : « il est parti en croisières sur son yacht dans des destinations lointaines, a profité de son jet privé, et a tenu compagnie aux puissants amis d’Harlan Crow dans son centre de vacances privé ». Et aucun de ces voyages n’apparaît sur aucune des informations financières que le juge a communiquées, ce qui, selon des experts contactés par le journal, semble violer une loi votée après le scandale du Watergate.

Le Los Angeles Times rappelle avoir déjà, en 2004, parlé de ces voyages et de coûteux cadeaux. Conséquence : « Il semble avoir continué à accepter des voyages gratuits de la part de son ami fortuné, mais a arrêté d’en faire part ». Dans le Washington Post, un expert parle d’un « manque de véritable supervision par le Congrès » de la Cour suprême, depuis quelques décennies – cela n’a pas toujours été le cas. « Cela semble être le bon moment pour y remédier », estime le quotidien.

