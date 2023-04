Au Nicaragua, le président Ortega restreint les processions de la Semaine sainte

En ce week-end de Pâques, qui marque la fin de la Semaine sainte, des centaines de milliers de catholiques participent à des processions dans une grande partie du monde. Que ce soit en Espagne ou en Amérique latine, cette tradition perdure. Mais pas au Nicaragua. Dans ce pays dirigé par Daniel Ortega et sa femme, Rosario Murillo, qui occupe la vice-présidence, les processions à l'extérieur des églises ont été tout simplement interdites depuis jeudi 6 avril. L'Église au Nicaragua fait figure d’opposition à la dictature.

Si aucun texte officiel ne le précise, les traditionnelles processions de la Semaine sainte sont tout de même interdites cette année au Nicaragua. Et si certains s’aventurent dans les rues pour tenter de braver les interdits, c’est avec la peur d’être attrapé par les forces de l’ordre, sur le qui-vive depuis le début de cette semaine.

Cette décision du président Daniel Ortega s’inscrit dans le bras de fer qu’il entretient avec l’Église et plus précisément le Vatican. Depuis des années, Managua n’hésite pas à expulser des prêtres. En février dernier, la justice a même condamné l’évêque Rolando Alvarez à 26 ans de prison pour, entre autres, « trahison à la patrie », alors qu’il avait refusé le 9 février d’être expulsé vers les États-Unis.

Mardi 4 avril, un prêtre panaméen, installé à Cusmapa depuis un an, aurait été expulsé par les forces de l’ordre au Honduras, accusé d’avoir mené une procession dans cette petite localité située dans le centre du pays.

La situation est très tendue et la question d’une rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et le Nicaragua est encore plus d’actualité. C'est en tout cas ce qu'avait suggéré un communiqué du ministère nicaraguayen des Affaires étrangères après que le pape François a qualifié le régime en place de « dictature grossière » et Daniel Ortega de « déséquilibré ».

