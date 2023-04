Le Mexique militarise ses plages suite à plusieurs assassinats

Des militaires mexicains patrouillent sur une plage de Cancun, le 18 mars 2023. AFP - ELIZABETH RUIZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 8 000 soldats de la garde nationale, de la marine et de l’armée de terre sont déployées dans les villes balnéaires et sur les routes du pays qui connaissent une forte affluence touristique en cette période de vacances de Pâques. C’est une mesure qui fait suite à l’assassinat d’au moins huit personnes en début de semaine sur les plages d’Acapulco et de Cancun, deux destinations privilégiées par les touristes étrangers et mexicains.