États-Unis: un média révèle les voyages offerts par un milliardaire à un juge de la Cour suprême

Clarence Thomas lors d'un portrait de groupe à la Cour suprême, le 7 octobre 2022. REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'un des juges les plus puissants et les plus conservateurs de la Cour suprême américaine, Clarence Thomas, a défendu vendredi les moult séjours de luxe financés depuis plus de vingt ans par « son ami » milliardaire, connu pour ses dons au parti républicain, révèle le site ProPublica.