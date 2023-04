Mexique: un vaste réseau de trafic de migrants découvert fortuitement

Au Mexique, la plainte d’une entreprise de location de véhicule signalant la disparition de touristes et de deux chauffeurs a amené les autorités à découvrir un vaste réseau de trafic de migrants.

L'affaire remonte au 4 avril, lorsqu'une société de location signale la disparition de deux de ses véhicules, des deux chauffeurs qui les conduisaient et des 23 touristes qu'ils transportaient. Les véhicules sont localisés dans le nord de l'État de San Luis Potosi, dans le centre du pays. Là, les autorités retrouvent un groupe de 16 personnes qu'ils confondent d'abord avec les touristes disparus, rapporte le quotidien El Pais. Ce n'est que deux jours plus tard qu'ils découvrent une centaine de personnes, principalement d’origine centro-américaine, séquestrées par un groupe criminel qui opère dans la région.

Quelques jours après un incendie mortel dans un centre migratoire à Ciudad Juarez, qui a fait 40 morts et une trentaine de blessés, cette nouvelle découverte révèle les terribles dangers auxquels sont confrontés les migrants au Mexique. Selon les autorités, ceux-ci se dirigeaient vers le nord et l’État de Nuevo Leon, frontalier avec les États-Unis. Pays d’origine et de parfois de destination, le Mexique est aussi un lieu de passage pour de nombreux migrants qui poursuivent le rêve américain, rappelle notre correspondante à Mexio, Gwendolina Duval. Au nord, la frontière américaine est toujours fermée, et sous la pression des États-Unis, le Mexique renforce ses contrôles sur son territoire. L’année dernière, près de 450 000 personnes sans papiers ont été arrêtés par les autorités mexicaines.

Les politiques migratoires toujours plus restrictives au nord et au sud obligent les migrants à emprunter des routes toujours plus dangereuses et clandestines. Vulnérables, ils sont alors à la merci des autorités, des gangs et des cartels. Victimes d'extorsion ou de trafic d'êtres humains, ils peuvent aussi se retrouvés recrutés par les cartels. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), plus de 1 300 personnes sont mortes ou ont disparu le long des chemins migratoires en 2022, un nombre record, mais largement sous-estimé.

