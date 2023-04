Qui est Matthew Kacsmaryk, le juge qui a suspendu une pilule abortive aux États-Unis?

via REUTERS - POOL

Ce juge texan a annoncé vendredi 7 avril suspendre l'autorisation de mise sur le marché de l’une des deux pilules abortives utilisées aux États-Unis. Une décision dans la droite ligne de sa carrière conservatrice.

Il y a à peine quelques semaines, le juge Kacsmaryk était inconnu du grand public. Aujourd’hui, après avoir suspendu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de la mifépristone (RU 486), la principale pilule abortive aux États-Unis, le juge qui officie dans le nord du Texas fait couler beaucoup d’encre.

Matthew Kacsmaryk, 45 ans, a une longue carrière d’ultraconservateur derrière lui. Avant d’être nommé en 2017 par Donald Trump comme juge fédéral au Texas, il a notamment travaillé comme juriste auprès du First Liberty Institute, une organisation chrétienne conservatrice qui lutte notamment contre le droit à l’avortement.

Lui-même n’a jamais caché ses convictions anti-IVG, rapporte notre correspondante, Loubna Anaki. En 2015, il avait par exemple écrit dans un article qu’il trouvait regrettable la « révolution sexuelle (...) prônée par des libertaires athées » pour qui « le mariage, la sexualité, le genre, l'identité et même l'enfant passent après les désirs des adultes ».

Son engagement pro-vie, selon les médias américains, aurait commencé après un drame personnel. En 2006, son premier enfant était mort-né. Mais ses convictions, elles, viennent également de son éducation catholique et de sa famille. Il a par exemple soutenu sa sœur Jennifer Griffith, lorsque celle-ci a eu un enfant, placé ensuite à l’adoption, à 17 ans. Interrogée par le Washington Post, elle estime que son frère est « fait pour » juger le dossier autour de la pilule et qu’« il est exactement là où il doit être ». Matthew Kacsmaryk « est passionné par le fait que vous ne pouvez pas prêcher pro-vie et ne rien faire », ajoute-t-elle.

« Des victoires pour la droite »

Lors de sa nomination en 2017, les démocrates du Sénat l'avaient accusé de ne pas séparer ses convictions personnelles et ses décisions de justice. Après l’avoir qualifié de « borné et bigot », le sénateur Chuck Schumer lui avait ainsi reproché de manifester « une hostilité envers la communauté LGBTQ qui frôle la paranoïa ».

Selon le New York Times, citant des amis de longue date du juge né en Floride en 1977, Matthew Kacsmaryk est « un plaideur judiciaire expérimenté, façonné par son éducation religieuse et sa foi » et ne « laisserait [pas] des opinions personnelles influencer une décision ». Mais c’est exactement ce que lui reprochent aujourd’hui les organisations de défense des droits des femmes. Il a été qualifié « d’extrémiste » par l’ex-présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Hakeem Jeffries, son successeur, a lui cinglé un « juge voyou ».

Le juge Kacsmaryk, lui, assure depuis toujours qu’il prend ses décisions en toute impartialité. « Néanmoins, bon nombre de ses décisions récentes ont été des victoires pour la droite », rappelle le Washington Post. Par exemple, en novembre 2022, il avait annulé des protections santé du gouvernement Biden pour les LGBT.

Sur la pilule abortive, le président américain s’est dit déterminé à « combattre » cette décision qui pourrait finir devant la Cour suprême.

(Et avec AFP)

