Aux États-Unis, les personnes transgenres face à une offensive législative anti-LGBT+

Interdiction d’avoir une pièce d’identité avec un nom et genre différent de celui de la naissance, interdiction d’aller dans des toilettes qui ne correspondent pas à leur genre de naissance... les lois anti-trans aux États-Unis sont multiformes. Depuis le début de l’année, 492 textes sont étudiés dans 47 États. Parmi les concernés, on trouve, entre autres, le Tennessee, le Kentucky, la Virginie occidentale, ou encore le Texas.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Meghan Fairbanks est présente lors de la plupart des rassemblements en faveur des transgenres au Texas (à Houston, à Austin…). Car c’est son existence même qui est critiquée et menacée. « Des gens ont déjà changé d’État. C’est une crise existentielle », souligne-t-elle.

140 lois proposées rien qu’au Texas s’attaquent aux LGBT+. Interdisant tout suivi médical en cas de transition de personne de moins de 18 ans, interdisant toute performance à proximité de mineurs, habillé dans un autre genre que celui de sa naissance, et protégeant les employés qui refusent de participer aux politiques d’inclusions.

Meghan est administratrice système dans un service informatique, mais là son esprit est ailleurs. « Je m’inquiète pour moi, mes amis et pour ce pays qui s’oriente vers une société fasciste, je me dis : ça ne peut pas être vrai. Cela me fait peur », confie-t-elle.

En 2022, cela a commencé avec une campagne contre les jeunes sportives en compétition dans le genre qui n’est pas celui de leur naissance. Et cela s’est poursuivi avec l’administration texane s’en prenant aux parents qui soutiennent leurs mineurs transgenres, considérant cela comme de la maltraitance infantile.

« On s'en prend aux plus marginalisés »

Austin Ruiz travaille au Montrose Center auprès de la communauté LGBT+ de Houston. « Les trans sont des boucs émissaires. On s’en prend aux plus marginalisés au sein d’une communauté déjà marginalisée, s'indigne-t-il. Les trans représentent, je crois, 2% de la population américaine et quand on parle des jeunes trans, des mineurs trans, on parle d’un pourcentage vraiment minime. C’est absolument révoltant. »

Parmi les textes en débat au Parlement texan, l’interdiction de toute discussion à l’école sur la sexualité et l’orientation sexuelle.

À Los Angeles, ce dimanche de Pâques a lieu une marche Drag queen, la Drag March, organisée par le Los Angeles LGBT Center). L'événement vise à se mobiliser contre le mouvement anti-LGBT+ qui balaie actuellement l'Amérique.

