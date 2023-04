Les États-Unis enquêtent sur des fuites de documents classés secrets

Des dizaines de documents classifiés ont été diffusés sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres réseaux sociaux ces derniers jours, et de nouveaux documents continuent à faire surface.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pour identifier la personne qui se trouve à l'origine d'une fuite massive de documents classifiés liés à la guerre en Ukraine, les agissements des adversaires mais aussi des alliés des États-Unis, et publiés cette semaine sur les réseaux sociaux.

La presse américaine a dévoilé, dimanche 9 avril, de nouvelles informations ultra-sensibles révélées par ces documents. Sur la guerre en Ukraine d'abord, ils montrent l'étendue et la précision des renseignements qui sont collectés aux États-Unis, selon le New York Times. Les services américains seraient ainsi capables d'être informés à l'avance sur les cibles des bombardements russes. Des renseignements particulièrement précieux pour l'Ukraine, mais ces documents montrent également, selon le quotidien américain, que les Américains espionnent l'état-major et les dirigeants ukrainiens.

D'autres informations qui figurent dans les documents ne concernent l'Ukraine qu'indirectement : il s'agit par exemple des tentatives imputées au groupe Wagner d'acheter des armes à la Turquie par l'intermédiaire du Mali. Ou encore des informations sur le débat au sein du gouvernement sud-coréen concernant la livraison de munitions à l'Ukraine.

Enfin, il y a des informations qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, notamment sur la situation en Israël. Selon ces documents, la CIA aurait ainsi recueilli des éléments sur le soutien apporté par des responsables du Mossad à la lutte contre la réforme de la justice.

Des sources fragilisées

Des informations ultra-sensibles dont la diffusion sur internet aura des conséquences sans doute majeures, en termes de confiance d'abord. Si les États-Unis ont pu laisser fuiter ces informations, leurs alliés hésiteront davantage à leur confier leurs renseignements.

Ensuite, sur les sources que les services américains utilisent, notamment en Russie, pour le Washington Post, les fuites montrent jusqu'où les services américains ont pu pénétrer au sein de l'armée russe et des services de renseignements militaires. Ce qui pourrait aider la Russie à les identifier et à les neutraliser.

À moins, bien sûr, que tous ces documents soient des faux. Le Washington Post comme le New York Times affirment cependant que plusieurs responsables américains haut placés ont authentifiés au moins une partie des documents.

