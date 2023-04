Produire son sirop d'érable soi-même, une tradition printanière pour les Québécois

Reportage

Au Québec, la fin du mois de mars sonne le début du temps des sucres, les trois à quatre semaines où les températures sont suffisamment chaudes le jour et glaciales la nuit pour entraîner l'écoulement de la sève d'érable. Loin d'être produit seulement par l'industrie, de nombreux Québécois font aussi leur sirop d'érable chez eux.

De notre correspondant à Montréal,

Lorsque l'on demande à des Montréalais s'ils connaissent des producteurs de sirop d'érable artisanal, c'est souvent la même rengaine. Un cousin, une sœur, un ami en produit chez elle ou lui, et c'est toujours le meilleur sirop d'érable de tous les temps. Nécessairement, quand on prend en compte que la province canadienne concentre 72 % de la production mondiale et qu'une grande partie des Québécois ont des parcelles parsemées d'érables, les chances de connaître un petit producteur sont immenses, pour peu de ne pas en être un soi-même.

De nombreux Québécois se sont lancés pendant ou après le coronavirus et les groupes Facebook consacrés à la production artisanale ont pris de l'ampleur. Eddy Filiatreault, l'administrateur d'un groupe qui réunit plus de 1 200 membres, a accepté de nous parler de sa passion: direction Sainte-Anne-des-Lacs, à une heure de route au nord de Montréal.

Passionné de sève

Chapka sur la tête, veste à carreau rouge, Eddy, 50 ans, nous accueille chez lui avec un grand sourire. Le mois de mars s'achève, c'est le temps des sucres, il gèle la nuit, le soleil chauffe les érables la journée, le temps idéal pour récupérer leur sève. « J'ai pris une semaine de vacances pour m'occuper des sucres. J'aurais pu partir dans le sud, comme on est beaucoup à le faire pour fuir l'hiver, mais j'aime bien trop les sucres, et mes enfants ne voudraient pas rater ça », s'amuse le pompier de Montréal.

Sur son immense terrain encore tout enneigé, derrière sa maison, Eddy a des pommiers, des framboisiers, des poules, des ruches - isolées pour l'hiver - et des érables. Pourtant, à l'origine, ce n'est pas son univers: « Je viens du quartier Montréal-Nord, mais j'ai toujours aimé la nature, faire du ski. Pompier, j'ai pu développer des passions sur mes jours de repos, voir ce que la terre pouvait donner… mais je ne suis pas agronome ».

C'est en tombant au comptoir d'une épicerie sur des chaudières, ces cuves métalliques pour recueillir l'eau d'érable, qu'il s'est dit pourquoi pas, il y a plus de dix ans. Après cet achat, c'était déjà trop tard pour arrêter. « J'ai percé quatre entailles en arrivant à la maison, je me suis trompé : deux érables… et deux peupliers ! Mais j'ai continué l'année suivante avec 8, puis 12 entailles, puis j'ai acheté du matériel, un poêle, et je ne me suis plus arrêté » détaille Eddy.

Production artisanale

Le terrain d'Eddy compte entre 150 et 200 érables, mais il n'a réalisé cette année qu'une trentaine d'entailles, contre plus de 80 l'an dernier, pour éviter de trop produire. Le Québécois a un profond respect pour ses arbres: « À chaque fois qu'on entaille un érable, on lui fait une blessure. J'enlève le chalumeau du tronc et je veille à ce qu'elle se soit bien cicatrisée, et à ne pas recommencer au même endroit, pour que l'arbre se régénère. » Sur un vieil érable, on aperçoit un robinet - le chalumeau - rouillé, laissé par un ancien propriétaire et entouré par l'écorce.

La fabrication d'Eddy est complètement biologique, la commune de Sainte-Anne-des-Lacs a banni les pesticides de son territoire. Pendant plusieurs jours, l'eau d'érable réduit dans la petite cabane à sucre qu'il s'est fabriqué. Passant d'un bassin à l'autre, l'eau se charge en sucre et se transforme en sirop. « Le plus dur, c'est de contrôler la chaleur, pour que le sirop ne dépasse pas le taux de sucre souhaité », marmonne Eddy en alimentant son feu.

Outre la fierté d'avoir sa propre production, le pompier fait surtout ça pour la convivialité qui entoure le sirop d'érable: « Ça pousse mes enfants à sortir, à récolter l'eau avec moi, puis j'invite au moins une fois les collègues de la caserne ici pour se retrouver autour du sirop et faire de la motoneige ».

Des règles strictes

Comme Eddy, des milliers de Québécois produisent du sirop d'érable chez eux. Une pratique vue d'un bon œil par l'organisation des Producteurs et productrices du Québec, qui représente plus de 13 300 acériculteurs professionnels dans la province. « C'est quelque chose qui est culturellement très ancré et très fort : bien avant la production commerciale à grande échelle, il y avait de la production artisanale familiale, et ça peut créer des vocations », explique Simon Doré-Ouellet, le directeur général adjoint. Pour autant, la production est strictement encadrée: un acériculteur artisanal ne peut pas vendre en gros.

Eddy propose donc son sirop et son miel à sa famille, ses amis et via un site internet, en veillant scrupuleusement à ne pas vendre dans des contenants de plus de cinq litres. De toute façon, sa production n'a pas vraiment de prix. « Si je comptais réellement le temps que j'y passe, la bouteille reviendrait bien trop cher », admet-il. Pour lui, ce n'est pas le plus important: il compte bien continuer à s'occuper de ses érables pour que « dans quarante, ou cinquante ans, mes enfants puissent en profiter, comme j'en profite aujourd'hui ».

