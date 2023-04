À la Une: un mort et sept blessés dans des affrontements entre gangs rivaux dans des prisons au Honduras

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« Samedi, de manière simultanée, dans plusieurs centres pénaux de "sécurité maximale", des affrontements ont eu lieu entre les prisonniers », écrit El Hondurdiario. Les gangs impliqués sont le MS-13 et Pandilla 18. Le journal rapporte qu’une des « organisations criminelles a reçu des instructions de l’extérieur des prisons pour tenter de déstabiliser la sécurité nationale pendant les derniers jours de la Semaine sainte ». Bilan : un mort, un membre de la Pandilla 18, écrit El Heraldo, pour qui « les prisons du Honduras se sont transformées en champs de bataille où les prisonniers obtiennent facilement des armes ». El Tiempo rapporte de son côté la demande, dans une vidéo sur le réseau TikTok, d’un groupe de prisonniers exigeant de la présidente Xiomara Castro qu’elle « amnistie tous les prisonniers (...) comme elle a amnistié des politiques ».

Mais la présidente n’a pas choisi cette voie. « Xiomara Castero annonce une intervention "dure" dans les centres pénitentiaires », titre Confidencial : « Je vais sévir et ramener l’ordre dans les prisons, jusqu’à ce qu’elles soient transformées en centres de réhabilitation, et pas en écoles du crime et de la torture, une situation dont j’ai hérité ». De fait, El Hondudiario rappelle que « ces dernières années, le Honduras a vécu une série de mutineries et d’émeutes dans ses prisons (…), causées par la surpopulation carcérale, la corruption et la violence généralisée dans le pays ». Les prisons sont contrôlées par des bandes criminelles qui y imposent leur loi, et les autorités qui ont promis d’améliorer les conditions de détention et réduire la violence « n’ont obtenu que des résultats limités ».

Assassinat d’un chef indigène péruvien

Santiago Camilo Contoricon a été assassiné dans la nuit de samedi à dimanche, écrit La Republica. Tué par balles par plusieurs personnes devant chez lui. La municipalité de Rio Tambo a rendu hommage à son ancien maire, rapporte le journal : « sans aucun doute il a laissé une empreinte indélébile sur la communauté et la lutte pour les droits des peuples indigènes ».

► À lire aussi : Au Pérou, un chef indigène connu pour sa lutte contre la coca a été assassiné

Les 100 jours de Lula

Ce lundi marque les 100 jours du président brésilien au pouvoir. Et les journaux ne sont pas tendres. « Le gouvernement de Lula achève ses cent jours sous les critiques de ses alliés, qui se plaignent des obstacles à la mise en œuvre des projets et de l’absence de nouvelle direction forte pour son troisième mandat », écrit Folha de Sao Paulo. La centralisation des décisions par le président est pointée du doigt comme l’un des facteurs de retard dans l’exécution des tâches gouvernementales, sans parler des affrontements entre les membres de l’équipe présidentielle. Selon les proches du président, « les derniers mois ont servi à "mettre de l’ordre dans la maison" et de nouveaux projets seront lancés après 100 jours ».

Quels sont ses projets ? O Globo précise que « après avoir relancé les programmes sociaux destinés aux plus pauvres, le président prépare maintenant une série de mesures destinées aux classes moyennes ». Objectifs : « relancer l’économie en augmentant le pouvoir d’achat, et attirer une couche de la société qui historiquement rejette le Parti des travailleurs ». C’est ce dernier point que O Estado de Sao Paulo lui reproche : « Le gouvernement donne une impression de vieillissement accéléré lorsqu’il semble plus préoccupé par le fait de se garantir des avantages électoraux, comme si nous étions aux portes de la présidentielle de 2026, que par la prise de décisions difficiles et impopulaires que tout gouvernement responsable prend lorsqu’il est encore bercé par la légitimité des urnes ».

► À lire aussi : Qu'attendent les Brésiliens de la nouvelle présidence de Lula?

En Haïti, trois policiers tués par les gangs

« Une patrouille policière de sept agents a été attaquée par des bandits au niveau de Thomassin 32 », explique le porte-parole de la police haïtienne, repris par Le Nouvelliste. Trois policiers ont été tués et un autre blessé. Des représailles, selon le coordonnateur du Syndicat national des policiers, après la mort un peu plus tôt de trois membres de gangs dans des échanges de tirs avec les forces de l’ordre. On en est à 21 policiers assassinés depuis janvier, calcule Alter Presse. Réaction sur Twitter du Premier ministre, rapportée par Gazette Haïti : « nous ne restons pas insensibles à cette situation et nous sommes à pied d’œuvre pour y apporter une solution durable ». Mais Le Nouvelliste souligne que la PNH doit « composer avec des retards dans la livraison d’armes et de blindés », avec six véhicules livrés sur les dix commandés. Le reste n’arrivera pas avant le mois de mai.

► À lire aussi : Haïti: «Il y a un génocide qui se prépare ici et on laisse la situation pourrir»

Les possibilités d’avorter toujours plus restreintes aux Etats-Unis

La presse des États-Unis analyse la décision prise vendredi par un juge fédéral de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans, et utilisée chaque année par un demi-million d'Américaines.

Dans un éditorial du New York Times, Kate Shaw, une professeure de droit, parle d’une « mascarade – pour la santé des femmes, les principes de démocratie, la notion d’impartialité judiciaire et la loi » : « notre système légal ne permet pas habituellement à un seul juge fédéral de district de renverser une décision prise par une agence d’experts il y a des dizaines d’années ». L’administration Biden doit combattre cela, écrit la spécialiste. De fait, rappelle le Washington Post, un autre juge a immédiatement ordonné à la Food and Drug Administration (Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux) de préserver le statu quo, et a maintenu l’accès à la pilule dans 17 États. Ce qui, souligne le journal, permet de voir en temps réel « comment les libéraux tentent de contrer un flot de contentieux engagés par les conservateurs dans un système judiciaire remodelé par Trump ».

Dimanche, l’élue de gauche Alexandria Occasio Cortez a appelé la Maison Blanche à ignorer cette décision. Dans USA Today, une professeure de droits reproductifs estime que, de fait, si la décision prise vendredi suspend l’approbation par la FDA du mifepristone, elle ne l’oblige pas à mettre en œuvre le jugement, en visant par exemple une personne fabriquant ou distribuant la pilule. Mais une décision de ce genre peut être politiquement risquée, poursuit la spécialiste, pavant la voie pour un futur président qui voudrait ignorer des décisions judiciaires n'allant pas dans son sens.

► À lire aussi : Un juge fédéral suspend la pilule abortive aux États-Unis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne