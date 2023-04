À la Une: aux États-Unis, Justin Jones retrouve son poste d’élu dans le Tennessee

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, dans le Tennessee, l’élu démocrate Justin Jones a retrouvé son poste au Parlement local, quelques jours après avoir été exclu avec un autre élu Afro-Américain, pour avoir participé dans son enceinte à une manifestation demandant un meilleur contrôle des armes à feu. C’est le Conseil municipal de Nashville qui l’a renommé à son poste, comme représentant intérimaire – à l’unanimité, souligne The Hill.

« Immédiatement après le vote, Jones et des centaines de manifestants ont marché jusqu’au Capitole, où il a prêté à nouveau serment avant de reprendre sa place pour participer à la session en cours à l’assemblée », note le Tennessean, le journal local. Pour autant, Justin Jones ne peut pas encore participer aux comités législatifs, il faudra une élection spéciale. Jones a déjà indiqué qu’une fois que ce sera fait, il utilisera l’intégralité des 15 propositions de loi qu’il est autorisé à soumettre « pour appeler à des réformes sur les armes à feu reposant sur le bon sens », rapporte le Tennessean.

Le vote de ce lundi, analyse le Boston Globe, « aggrave le fossé béant entre le Conseil municipal de Nashville et la super majorité républicaine du Tennessee, qui a pris le contrôle des zones à tendances libérales et tente de limiter l’autonomie des plus grandes villes de l’État ». « Quelques heures à peine avant le vote de ce lundi », écrit le quotidien, « une loi visant à diminuer de moitié le Conseil municipal de Nashville avait été stoppée après que la ville a entamé des poursuites contre l’État du Tennessee ».

Aux États-Unis, des compagnies pharmaceutiques contre la suspension de la vente de la pilule abortive

Des compagnies pharmaceutiques condamnent en Une du New York Times la décision d’un juge de suspendre la vente de la pilule abortive. Plus de 400 responsables de ces compagnies affirment dans une lettre que cette décision « ignore les précédents légaux et scientifiques, et pourrait, si cette décision reste, créer une incertitude pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ».

Le quotidien souligne qu’aucun des responsables ne travaille dans une entreprise produisant la fameuse pilule, « ce qui montre que cette affaire va beaucoup plus loin que le sujet de l’avortement ». À noter aussi que le ministre de la Justice a demandé à une cour d’appel fédérale de garantir l’accès à la pilule abortive le temps que son appel soit entendu, ce que demande aussi le Washington Post dans son éditorial, soulignant que plus de la moitié des avortements dans le pays sont effectués en combinant deux pilules, mifepristone and misoprostol. Le misoprostol seul est moins efficace et plus à même de provoquer des effets secondaires, souligne le quotidien.

En attendant, les gouverneurs démocrates font des stocks de pilules abortives. The Hill écrit que selon le gouverneur du Massachusetts, son État « a déjà acquis suffisamment de mifepristone pour tenir un an ». La semaine dernière, le gouverneur de Washington avait acheté pour trois ans de mifepristone. Et le gouverneur de Californie a annoncé que son État était en train de stocker l’autre pilule, le misoprostol, avec un stock d’urgence de 2 millions de pilules. « Nous n’allons pas céder aux extrémistes » assure Gavin Newsom, cité par Politico.

Arrestations au Nicaragua

Au Nicaragua, une vingtaine de personnes ont été arrêtées durant les premiers jours du mois d’avril. Confidencial précise que la majeure partie des arrestations ont eu lieu pendant la Semaine sainte, « période pendant laquelle la dictature a interdit les processions et les célébrations religieuses dans les rues ». Et de fait, selon La Prensa, « la majeure partie des personnes arrêtées sont des paroissiens qui voulaient participer aux activités traditionnelles de la Semaine sainte ».

En plus de ces arrestations, le groupe El Monitoreo Azul Y Blanco a enregistré 71 incidents entre le 1er et le 9 avril, parmi lesquels, explique le journal, « des menaces de la police et des sympathisants du président Ortega, des détentions arbitraires, le siège d’églises catholiques, harcèlement devant les maisons d’opposants et répression migratoire ».

Une situation qui chaque année empire à l’approche du 18 avril, note dans Confidencial l’organisation Urnas Abiertas. Le 18 avril 2018, c’était le début des manifestations de la Rébellion civique contre une réforme du gouvernement Ortega, qui n’avait jamais connu rien de tel. Mais cette année, note Urnas Abiertas, les dirigeants de l’Église sont particulièrement « visés par la dictature ». Dans son éditorial, La Prensa rappelle qu’au moins 45% de la population nicaraguayenne est catholique, mais que, « quel que soit leur nombre, les catholiques et les autres ont le droit et doivent avoir la liberté de pratiquer leurs religions ». « L’Église catholique n’est pas l’ennemi de l’État », insiste le quotidien.

Cuba autorise à nouveau les dépôts en dollars dans les banques

Cuba autorise à nouveau les dépôts en dollars dans ses banques, qu’elle avait suspendues en juin 2021, en arguant, explique El Nuevo Herald, « des difficultés à utiliser le dollar dans le système bancaire international pour cause d’embargo des États-Unis ». Les dollars sont donc de retour dans le système bancaire à Cuba. Raison de cette volte-face, à lire dans les journaux d’État Granma et Juventud Rebelde : le début de la relance du tourisme et la reprise de la présence de visiteurs après la fin de la pandémie de Covid-19. Même si, précise le quotidien, « le blocus économique a encore été renforcé ». La mesure, précise El Nuevo Herald, « s’ajoute au rétablissement depuis début mars des envois de fonds depuis les États-Unis via Western Union, un service suspendu en 2020 sur décision du gouvernement de Donald Trump ».

