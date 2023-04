Le gouvernement américain fait appel pour bloquer la suspension de la pilule abortive

Après la décision d’un juge texan d’annuler l’autorisation de la mise sur le marché d’une pilule abortive, le département de la Justice fait appel de cette décision afin d'en garantir l'accès.

Il n’a pas fallu attendre longtemps. Après la décision du juge Matthew Kacsmaryk, vendredi soir tard, de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone (RU 486) dans l'ensemble des États-Unis, le département de la Justice a fait appel, dès le lundi 10 avril, devant une cour de la Nouvelle-Orléans. Il signale une fois de plus sa volonté de lutter pied à pied avec le camp anti-avortement, analyse notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Un camp qui savait ce qu’il faisait en s’adressant à ce juge fédéral du Texas en particulier. Non seulement, il est ouvertement contre l’interruption volontaire de grossesse depuis longtemps, mais le circuit d’appel qui va examiner sa décision est également dominé par des ultra-conservateurs.

La décision doit « être bloquée en attendant l'examen de fond »

« L'arrêt extraordinaire et sans précédent » d'un tribunal fédéral situé au Texas doit « être bloqué en attendant l'examen de fond » du dossier, écrit l'administration du président démocrate Joe Biden dans son recours. L'Agence américaine du médicament (FDA) a estimé en 2000 que la mifépristone (RU 486) était « sûre et efficace » pour interrompre une grossesse et a autorisé sa mise sur le marché, rappelle le gouvernement. Depuis, plus de 5 millions d'Américaines l'ont utilisée et, quand elle est prise en respectant le mode d'emploi, « les effets secondaires graves sont extrêmement rares », plaide-t-il encore. Le tribunal de première instance a décidé d'en priver les patients « sur la base de sa propre évaluation erronée des risques », écrit-il.

Au-delà, en remettant en cause la légitimité de la FDA à autoriser les médicaments, cette décision risque d'ouvrir la possibilité de contester d'autres médicaments. Dans une lettre ouverte, des représentants de grands laboratoires comme Pfizer ou Novartis s'insurgent du fait qu'ignorant « des décennies de preuves scientifiques et de jurisprudence », « un juge fédéral sans formation scientifique a fondamentalement sapé l'autorité accordée par le Congrès à l'Agence américaine des médicaments (FDA) »

Ce que demande l’institution dirigée par Merrick Garland, c’est une suspension de l’exécution du jugement le temps d’examiner l’appel et l’annulation pure et simple de cette décision avant jeudi midi. À défaut, le ministère de la Justice saisira la Cour suprême. La haute cour devrait de toute façon s’autosaisir.

En effet, un autre juge fédéral, dans l’État de Washington, anticipant cette décision, saisi par des officiels locaux, a interdit à la FDA de retirer son agrément dans les 17 États à l'origine du recours. Les deux jugements sont donc parfaitement contradictoires et la Cour suprême sera pratiquement automatiquement appelée à trancher. Elle est, elle-aussi, dominée par des ultra-conservateurs opposés à l’avortement qui ont déjà supprimé ce droit au niveau fédéral il y a moins d’un an.

(Et avec AFP)

Plusieurs États démocrates font des stocks de pilules abortives Plusieurs États démocrates américains, dont la Californie, ont annoncé lundi constituer des stocks de pilules abortives. Sans attendre le résultat de l'appel du gouvernement américain, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a expliqué que son État était en train de faire un stock d'urgence de deux millions de pilules de misoprostol, l'autre pilule utilisée pour les avortements médicamenteux. « Nous ne céderons pas aux extrémistes qui tentent d'interdire ces services d'avortement essentiels », a-t-il martelé dans un communiqué, en expliquant que son État avait déjà reçu 250 000 de ces pilules, qui peuvent être utilisées seules comme alternative à la mifépristone. « L'avortement médicamenteux reste légal en Californie », a-t-il insisté. Le Massachusetts a également annoncé lundi avoir acheté plus de 15 000 pilules de mifépristone, soit l'équivalent d'un an de stock habituellement utilisé par cet État. Il va également débloquer un million de dollars pour permettre aux professionnels de santé de faire des stocks de cette pilule, avant que la justice se prononce définitivement sur son devenir. « Nous n'allons pas laisser un juge extrémiste du Texas revenir en arrière sur ce médicament qui a fait ses preuves et restreindre l'accès aux soins dans notre État », a expliqué devant la presse la gouverneure démocrate Maura Healey. La semaine dernière, l'État de Washington a annoncé l'achat de 30.000 pilules de mifépristone, soit trois ans de stock, pour se préparer à toute éventualité. (Avec AFP)

