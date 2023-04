À la Une: vers des restrictions d’eau historiques le long du fleuve Colorado

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral s’apprête à imposer pour la première fois d’importantes restrictions sur l’eau du fleuve Colorado. Les autorisations de prélèvement d’eau allouées au Nevada, à la Californie et à l’Arizona pourraient être réduites « d’un quart », ce qui serait du jamais vu dans le pays, assure le New York Times. Car les États dont l’approvisionnement en eau dépend du fleuve Colorado n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour diminuer leur consommation.

Or la région fait face à une sécheresse qui dure depuis 23 ans, et qui a été aggravée par le réchauffement climatique. Le débit de la rivière a baissé de 30% par rapport à son niveau habituel ces dernières décennies, écrit le quotidien new-yorkais. Et s’il continue à baisser, non seulement les grands barrages hydroélectriques risquent de ne plus pouvoir fonctionner, mais en plus l’eau du fleuve risque de finir par stagner. C’est pourquoi le gouvernement envisage ces restrictions drastiques. La décision doit être prise « cet été », précise le Los Angeles Times. La Californie et son très important secteur agricole pourraient bien devoir accepter de réduire leur consommation, pour partager les efforts avec leurs voisins.

Malgré la sécheresse historique, des risques d’inondations cette année

La Californie a connu une impressionnante série de tempêtes cet hiver, 31 rivières atmosphériques, avec de fortes pluies et de très fortes chutes de neige, rappelle le Los Angeles Times. Cela ne règle malheureusement pas la sécheresse dans la région. Et avec l’arrivée du printemps, ces énormes quantités de neige vont fondre et pourraient provoquer des inondations. « Une cascade d’eau » pourrait dévaler les pentes de la Sierra Nevada, écrit par exemple le quotidien. La fonte de cette neige risque d’être jusqu’à quatre fois plus importante que ce que peuvent recevoir les réservoirs existants, expliquent des chercheurs de l’autorité locale de l’eau, interrogés par le journal, et qui appelle les habitants à se préparer à devoir évacuer leur logement en cas d’inondations.

Le Mexique rapatrie les corps de migrants décédés à Ciudad Juarez

Les corps de 23 migrants morts dans un centre de rétention à la frontière entre le Mexique et les États-Unis fin mars ont été rapatriés ce mardi. Il s’agit de 6 Honduriens et 17 Guatémaltèques, qui faisaient partie des 40 personnes mortes dans l’incendie de ce centre de rétention à Ciudad Juarez. Les images des cercueils alignés sur le tarmac de l’aéroport, enveloppés de drapeaux du Guatemala et décorés de gerbes de fleurs blanches, s’affichent à la Une du site des quotidiens La Hora et Prensa Libre. À la tombée de la nuit, les larmes de proches des victimes ont entouré les cercueils, écrit La Hora. Les corps de sept migrants salvadoriens et d’un Colombien avaient déjà été rapatriés vendredi.

Pendant ce temps, au Mexique, l’enquête semble avancer. Le parquet accuse le directeur de l’institut des migrations d’être responsable de la tragédie de Ciudad Juarez, titre le média mexicain Milenio. Francisco Garduño va se voir notifier sa mise en examen au pénal, explique la revue Proceso, pour n’avoir pas assuré les conditions de sécurité nécessaires dans le centre de rétention où sont morts brûlés ou asphyxiés les 40 migrants. Quatre autres salariés de l’institut des migrations sont eux aussi mis en examen dans cette affaire.

Haïti : pénuries d’essence et marché noir

En Haïti, l’essence manque dans de nombreuses stations-service alors les habitants se tournent vers le marché noir. Un gallon d’essence coûte 1 500 gourdes sur le marché informel, titre Le National. Près du triple du prix officiel. La « pénurie de carburant est bien visible » dans les rues, « le nombre de véhicules sur la voie publique s’est considérablement réduit », écrit le journal, car la dernière livraison de carburant en Haïti, le 6 avril, au terminal pétrolier de Varreux, était insuffisante. Cette pénurie vient compliquer une fois de plus les conditions de vie des ménages, regrette Le National, car elle se répercute sur les prix des trajets en transports collectifs. Un nouveau chargement de carburant est attendu samedi.

Haïti : Malgré l’insécurité, la fête bat son plein à Carrefour-Feuilles

Un journaliste d’Ayibopost a fait le tour des clubs dans le quartier de Carrefour-feuilles il y a quelques jours, et publie une série de photos. Pistes de danse bondées, couples en tête-à-tête, « l’atmosphère est proche d’un club de Las Vegas », peut-on lire dans l’article. Face à la violence des gangs, « le pays s’est vidé de sa vitalité, alors il ne nous reste que le tafia », l’alcool fort, témoigne un fêtard. Le journaliste n’a pas pu prendre de photos dans l’un des clubs : « ici, tout le monde est armé », l’a averti une de ses connaissances.

