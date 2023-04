Équateur: au moins neuf morts dans l'attaque spectaculaire d'un port de pêche

Plusieurs dizaines de délinquants lourdement armés ont attaqué, mardi 11 avril, le port de pêche artisanal de la ville d’Esmeraldas, région frontière avec la Colombie que les trafiquants de drogue se disputent âprement.

Avec notre correspondant en Équateur, Éric Samson

Une trentaine d'assaillants sont arrivés dans deux embarcations et au moins un taxi. Débarquant au niveau de l’entrepôt où sont stockés les fruits de mer, cagoulés, ils ont immédiatement mitraillé les pêcheurs et travailleurs se trouvant sur le quai. La police a retrouvé sur place plus de 200 douilles. Neuf personnes ont été tuées, y compris deux qui ont vainement essayé de se protéger en se jetant dans les eaux du port. Au moins quatre autres ont été blessées.

Les délinquants ont fui par le fleuve et sont actuellement recherchés par toutes les forces disponibles dans une ville où plus de 416 assassinats ont été enregistrés depuis le début de l’année, un taux d’homicides de 63 pour 100 000 habitants, deux fois et demi de plus que dans le reste du pays.

« Nous allons les capturer ! »

La population est d’autant plus inquiète que cette attaque a eu lieu en plein état d’urgence décrété le 3 mars dernier par le président Lasso dans cette province notamment. Pire, les assaillants n’ont visiblement pas été impressionnés par la présence à quelques dizaines de mètres de deux garnisons de gardes-côtes et de militaires qui n’ont pas eu le temps d’intervenir.

Selon le ministre de l’Intérieur Juan Zapata, « les pêcheurs étaient sous la protection d'un groupe criminel », et c'est un groupe rival qui a mené l'attaque en « représailles ». Deux groupes armés locaux, les « Tiguerones » et les « Gangsters » se disputent le contrôle de la zone et le pouvoir se livrer au racket des pêcheurs, ce que l’on appelle ici ironiquement la « vacuna », le vaccin.

« Nous allons les capturer ! », a affirmé sur Twitter le président Guillermo Lasso. « La police et l'armée sont déployées dans tout Esmeraldas à la recherche des responsables de ce crime », a déclaré Guillermo Lasso, se disant « solidaire des familles des victimes ».

