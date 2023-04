Canada: une cyberattaque pro-russe lors de la visite du Premier ministre ukrainien

Au moment où le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, était en visite au Canada ce mardi 11 avril, un groupe pro-russe a mené une cyber-attaque contre des sites du gouvernement canadien. Le Premier ministre ukrainien ne repart pas les mains vides après sa visite de 24 heures au Canada. Une nouvelle aide militaire va être attribuée à l’Ukraine et un accord commercial va être conclu entre les deux pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Au moment même où le chef du gouvernement ukrainien rencontrait son homologue canadien, ainsi que plusieurs ministres, à Toronto ce mardi 11 avril, il était impossible d’avoir accès aux services virtuels des bureaux du Premier ministre du Canada ou du Sénat. C’est un groupe pro-russe, baptisé No Name, qui a revendiqué cette cyberattaque sur la messagerie Telegram. Ce genre d’opération ne décourage pas le Canada d’aider son fidèle allié, a insisté le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Pour lui, défendre l’Ukraine a aussi une importance stratégique pour la stabilité internationale.

« Des dictateurs de partout dans le monde surveillent Vladimir Poutine, curieux de voir s’il va gagner cette guerre. Parce que partout dans le monde, on trouve des États avec de plus grandes armées que les pays voisins qui se disent : "Oh, ce serait bien de pouvoir redessiner la carte de notre territoire" », estime-t-il.

Fourniture d'armes à l'Ukraine

En outre, le Canada, où vit une très importante diaspora ukrainienne, a promis de lui fournir des armes et des munitions pour poursuivre une lutte « héroïque » comme l’a qualifié le Premier ministre Justin Trudeau. Le pays a promis à l’Ukraine une aide militaire d’une quarantaine de millions d’euros en munitions, fusils d’assaut, mitrailleuses. Cela s’ajoute à un prêt de presque deux milliards d’euros, annoncé il y a quelques jours dans le budget canadien.

Enfin, des investisseurs et des entrepreneurs ont profité de la visite du Premier ministre ukrainien pour proposer leur collaboration quand la situation le permettra. Déjà, un fournisseur d’uranium de l’ouest canadien prévoit alimenter les centrales nucléaires d’Ukraine dès 2035.

► À lire aussi : Ukraine: avec la livraison de blindés, le Canada participe aussi à l'aide internationale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne