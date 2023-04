États-Unis: Joe Biden réagit à la possible fuite de documents du renseignement

Joe Biden et le Premier ministre irlandais Leo Varadkar à Dublin, ce jeudi 13 avril 2023. Le président américain a dû réagir à l'affaire de fuites récentes de documents. AP - Patrick Semansky

C'est une affaire qui continue d'embarrasser le gouvernement américain et pourrait avoir des répercussions. Des fuites de documents confidentiels, avec de possibles informations sur la guerre en Ukraine, la tactique, les munitions, la formation des soldats, ou encore des renseignements sur Israël et la Corée du Sud. Ce jeudi 13 avril, le président américain s'est exprimé sur ce sujet sensible. Mais un doute subsiste, il n'est pas certain que les documents soient authentiques.