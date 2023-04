Ces États américains qui stockent les pilules abortives

Des États américains font des stocks de la pilule abortive mifepristone, alors que la législation américaine remet en question le droit à l'avortement. AP - Charlie Neibergall

Texte par : RFI

Les débats et décisions juridiques autour de l’avortement continuent d'agiter les États-Unis. Les États dirigés par les démocrates tentent de s’adapter à la possible interdiction par la justice d’une pilule abortive parmi les plus utilisées. Ils font des stocks.