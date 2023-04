À la Une: l’avortement fortement restreint en Floride

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

La Floride resserre l’étau autour du droit à l’avortement. Ron DeSantis, le gouverneur de cet État conservateur du sud-est des États-Unis, a signé jeudi un projet de loi interdisant la plupart des avortements après six semaines de grossesse. Cette restriction ne concerne pas les cas de viol, d’inceste, de risque grave pour la santé de la mère ou d’anomalie létale du fœtus. La Cour suprême doit encore toutefois se prononcer avant que la loi n’entre en vigueur.

Selon The New Republic, la Floride était l’un des « derniers paradis de l’avortement dans le Sud ». Ainsi, les Américains se revendiquant « pro-vie », autrement dit anti-avortement, se réjouissent de ce passage de 15 à six semaines de grossesse comme délai limite pour avorter. Dans l’Orlando Sentinel, un éditorial signé par une activiste anti-avortement parle de « lois visant à protéger les bébés dont le cœur bat ». Selon la militante, il s’agit là d’une « victoire pour le Sunshine State », surnom de la Floride.

Les démocrates toujours mobilisés

De leur côté, les élus qui défendent le droit à l’avortement en Floride n’entendent pas baisser les bras. USA Today rapporte notamment les propos de la démocrate Anna Eskamani, ancienne employée du planning familial : « Je veux que les personnes qui nous regardent en ce moment sachent qu’il y a des gens qui se battent pour elles. Nous [les démocrates] veillerons à ce que la population ait toujours accès aux soins, et cela signifie que si vous devez vous rendre ailleurs, nous trouverons les moyens de vous aider. »

Un suspect arrêté après la fuite de documents confidentiels aux États-Unis

Les enquêteurs américains ont mis la main sur le suspect qui serait à l’origine des fuites de documents classifiés du département de la Défense. Jack Teixeira, 21 ans, a été interpellé jeudi dans l’État du Massachusetts. Présenté ce vendredi devant une cour fédérale de Boston, le jeune homme a été inculpé pour « conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale », et « retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés », selon un document judiciaire.

Ce scandale est la plus grosse fuite de documents confidentiels qu’ait connue le pays depuis l’affaire Snowden il y a dix ans. À l’époque, des dizaines de milliers de documents avaient fuité. Ils détaillaient le programme de surveillance massif des services de renseignement américains.

Des fonctionnaires de la Sécurité intérieure américaine confient au New York Times que « malgré les changements apportés depuis », il y a toujours des « faiblesses […] dans le processus d’habilitation » pour accéder à des postes militaires, comme celui qu’occupait le jeune suspect à la Garde nationale aérienne.

Toujours dans le New York Times, une ancienne responsable du département de la Défense pointe que « trop de personnes ont accès à trop d’informations » qu’elles n’ont pas besoin de connaître.

Des documents pas si secrets ?

L’affaire suscite donc beaucoup d’inquiétudes sur la protection des documents classés confidentiels. « Pourquoi un jeune membre de la Garde nationale aérienne aurait-il accès à des documents top secret ? », interroge un éditorial de USA Today.

De son côté, le Washington Post conclut : « S'il y a quelque chose de positif à tirer de ces fuites, c'est une refonte visant à mieux protéger et gérer les secrets les plus précieux de la nation. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne