Fuite de documents secrets aux États-Unis: le jeune militaire Jack Teixeira formellement inculpé

Le jeune militaire arrêté jeudi dans l'affaire des fuites des documents militaires classifiés aux États-Unis a été inculpé vendredi 14 avril. Deux charges sont retenues contre lui. Il risque des années de prison.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C'est dans une tenue beige fournie par les autorités judiciaires que Jack Teixeira est apparu dans une salle d'audience d'un tribunal fédéral de Boston en milieu de matinée. Le jeune homme de 21 ans a salué de la tête sa famille qui était présente.

Le spécialiste informatique d'une base de la Garde nationale aérienne est poursuivi pour avoir divulgué des documents classifiés de l'armée à ses amis d'un groupe de discussion sur un forum de jeux vidéos.

Il est accusé de conservation et transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale et de retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériel classifiés.

Jack Teixeira et ses avocats n'ont pas indiqué s'il compte plaider coupable ou non coupable. On apprend dans l'acte d'accusation qu'il a également utilisé son habilitation pour effectuer des recherches concernant le mot fuite, au début du mois d'avril, probablement pour tenter de savoir si l'enquête se rapprochait de lui.

Il risque quinze ans de prison. Il reste en détention en attendant une audience prévue à ce sujet mercredi prochain. Le département de la Justice demandera qu'il reste emprisonné jusqu'au jugement.

