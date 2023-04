L’exode des jeunes Cubains face à la crise économique

Cuba est frappé par une grave crise économique. Face aux pénuries de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité, les Cubains fuient massivement leur île. Cet exode, sans précédent depuis la révolution castriste, bouleverse le quotidien de ceux qui restent.

De notre envoyée spéciale à La Havane,

L’embargo américain, en vigueur depuis plus de soixante ans, a encore été durci sous la présidence de Donald Trump. Et la pandémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt brutal au tourisme, et donc à l’entrée de devises dans le pays. Et une réforme monétaire, engagée par le gouvernement cubain en 2021, a accéléré l’inflation. La crise économique et les diverses pénuries expliquent la fuite massive des Cubains.

Devant l’imposante ambassade des États-Unis, située sur le célèbre Malecon, le front de mer de La Havane, une longue file d’attente s’est formée dès l’aube. Après quelques années de fermeture, la représentation diplomatique américaine a repris en janvier tous ses services de délivrance de visas. Et les candidats pour s’installer définitivement aux États-Unis sont chaque jour plus nombreux.

« La majorité de ces personnes - qui sont surtout de jeunes diplômés – partent pour aider leur famille », explique cette Havanaise qui passe tous les matins par là pour se rendre au travail. « Ces gens sont pour la plupart bien formés et espèrent pouvoir décrocher un bon emploi bien rémunéré à l’étranger pour pouvoir envoyer de l’argent chez eux. Ils ont des proches malades, qui ont besoin de médicaments, ou un bébé pour qui il faut pouvoir acheter du lait. C’est pour ça que ces gens partent. »

Les États-Unis sont la principale destination des Cubains qui fuient la crise économique dans leur pays. L’an dernier, plus de 330 000 d’entre eux sont arrivés illégalement sur le sol américain, que ce soit en remontant par l'Amérique centrale et le Mexique jusqu'à la frontière où en traversant le détroit de Floride à bord d'embarcations précaires. Cet exode massif dépasse de loin les deux dernières vagues migratoires des années 1980 et 90 réunies. Et le phénomène commence à bouleverser le fonctionnement même de la société cubaine.

« Quand un de mes employés part, on peine à le remplacer »

Dans un restaurant privé du centre historique de la Vieille Havane, le gérant se réjouit du retour, même timide, des touristes étrangers après la pandémie de Covid-19. Il manque cependant de bras pour bien accueillir ses clients. « Nous avons du mal à trouver du personnel qualifié. Nous n’arrivons plus vraiment à constituer une équipe », soupire-t-il. « Nos salariés ne partent pas pour travailler chez la concurrence. Ils émigrent ou intègrent des programmes de regroupement familial. Maintenant, quand un de mes employés part, on peine à le remplacer. »

Le constat est le même dans d'autres secteurs : « Votre médecin de famille par exemple : vous le consultez depuis des années et un beau jour vous allez le voir parce que vous avez mal à la tête. Et là, on vous répond : désolé, mais il est parti ! », se plaint cette mère de famille. Elle souligne que « l’émigration touche aujourd’hui toute la société cubaine : des médecins qui cherchent un meilleur avenir, mais aussi les ingénieurs, les chimistes, de la production, du commerce ou encore celui de l’énergie ».

Son mari, qui vend de l’artisanat aux touristes, s’inquiète de cette « véritable fièvre migratoire » qui semble s’emparer de son entourage. « Même mes deux fils, âgés de 16 et 18 ans, réfléchissent déjà à la façon de quitter le pays », raconte-t-il. « J’ai du mal à les motiver pour leurs études. À l’école, certains cours ne sont plus dispensés parce que les enseignants ont émigré. »

Cuba, « un pays sans jeunes »

Afin de mieux endiguer le flux de migrants clandestins, l’administration Biden a décidé en mai dernier de faciliter le regroupement familial pour les Cubains. L’ambassade des États-Unis à La Havane a délivré plus de 20 mille visas en 2022. Et depuis le lancement, en janvier, du programme « Humanitarian Parole » qui permet chaque mois à 30 000 Cubains, Vénézuélien, Nicaraguayens et Haïtiens de rentrer légalement aux États-Unis, le consulat américain dans la capitale cubaine croule sous les demandes.

« Il ne nous reste presque plus de jeunes. On devient un pays de vieux ! Parce que tout le monde part avec ce programme, "Parole" », s’alarme un Havanais. Âgé de 78 ans, il regrette mais comprend l’envie de cette jeune génération de Cubains de quitter l’île. « Les jeunes ne fuient pas pour des raisons politiques ! Ils veulent juste vivre, manger, avoir une voiture, une maison », assure-t-il.

« Chaque nouveau départ me rend toujours plus seul. Ça m’anéantit »

« Dans ma promotion, nous étions dix-huit. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux à être encore à Cuba », raconte un jeune ingénieur qui profite de la fraicheur qu'offre l'ombre des arbres centenaire sur la Plaza de Armas un dimanche après-midi.

« Cette émigration me rend très, très triste. Je me sens abandonné. J’essaye de me projeter. Mais l’avenir semble bouché, sans aucune perspective. Ça m’anéantit. Cet exode me touche profondément. Et chaque nouveau départ me rend toujours plus seul. » Veut-il partir, lui aussi ? « Non », répond ce jeune. « J'essaye de tenir. »

