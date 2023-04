À la convention de la NRA, Trump et les candidats républicains font leur show

L'ancien président Donald Trump s'exprime à la convention de la NRA, le 14 avril 2023. Getty Images via AFP - SCOTT OLSON

La très puissante National Rifle association, la NRA, l’association nationale pro-armes tient sa convention annuelle ce week-end. La plupart des candidats déclarés ou non à l’investiture républicaine sont venus déclarer leur soutien à la cause du droit à détenir et à porter des armes.