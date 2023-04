Canada: le cabinet de Trudeau esquive les questions sur une ingérence chinoise suspectée

Peu en effet, sinon une chose: le premier ministre ne pouvait pas ne pas avoir reçu l’information du SCRS sur l’ingérence.



Et il a balayé l’expertise du SCRS du revers de la main. C’est ce qu’on constate de plus en plus. Une enquête publique et indépendante urge! https://t.co/iWsfWmQXuL