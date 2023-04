Chili: un ambitieux plan de prévention contre le suicide lancé à Santiago

Au Chili, la région métropolitaine de Santiago lance un programme de prévention contre le suicide, le plus important et ambitieux de toute l’Amérique Latine.

Au Chili, la région métropolitaine de Santiago lance un programme de prévention contre le suicide, le plus important et ambitieux de toute l’Amérique Latine. Deux millions de dollars sont débloqués et pourrait aider près d’un million de personnes dans les 52 communes du grand Santiago.

avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Avant la crise sanitaire, le centre pour tentatives de suicide d’un grand hôpital de Santiago recevait environ trois cas par mois, aujourd’hui c’est trois par jour...

La pandémie et l’enfermement ont provoqué de lourdes répercussions. Mais il n’y a pas que cela, l’Observatoire de la santé mentale indique que de manière générale, la population chilienne a tendance à être dépressive et ce serait à cause des conditions de vie notamment économiques et sociales.

Même si la pandémie a permis, petit à petit, de lever le voile sur les questions de santé mentale, dans cette société encore conservatrice le suicide est un sujet très tabou. Il n’y pas non plus assez de psychiatres pour absorber toute la demande.

D’où la nécessité de prévenir et ce programme lancé par la région de Santiago. Les personnes en crise pourront, à travers une conversation en ligne, discuter avec des professionnels de santé. Deux centres de prévention vont également être ouverts et les familles pourront bénéficier d’un accompagnement si l’un de leur proche s’est suicidé.

Le Chili est le 6e pays d’Amérique Latine où le taux de suicide est le plus élevé et la santé mentale est l’une des grandes causes du gouvernement de Gabriel Boric , lui-même atteint de TOC, troubles obsessifs compulsifs qu'il peut contrôler.