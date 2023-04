Trafic de fentanyl: les Etats-Unis passent à l'offensive contre le cartel de Sinaloa et la Chine

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi 14 avril des sanctions contre des réseaux de trafic de fentanyl qui impliquent la Chine et le Mexique. La justice américaine s'attaque ainsi « aux opérations les plus vastes, violentes et prolifiques de trafic de fentanyl, gérées par le cartel de Sinaloa et alimentées par des composés chimiques d'entreprises pharmaceutiques chinoises », a indiqué le ministre de la Justice, Merrick Garland. Quatre fils du fondateur du cartel mexicain, Joaquin « El Chapo » Guzman, sont visés par des inculpations.

Selon la DEA, les principaux fournisseurs de fentanyl aux États-Unis sont les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco. Leur fentanyl est fabriqué au Mexique avec des produits chimiques pour la plupart importés de Chine.

Quatre enfants du fondateur du cartel mexicain de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzman sont notamment visés par des inculpations car considérés par la justice américaine comme principaux responsables des entrées massives de cette drogue sur le territoire américain. Deux entreprises chinoises sont également dans le collimateur des autorités américaines : elles sont accusées de fournir au cartel des composés chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl et sont la cible de sanctions du ministère du Trésor.

Ces poursuites « envoient le message clair aux Chapitos (les enfants du Chapo NDLR), au cartel de Sinaloa et aux réseaux criminels de trafic de drogue dans le monde entier que l'Agence anti-drogue américaine (DEA) prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale des Etats-Unis ainsi que la santé et et la sûreté des Américains », a lancé le ministre de la Justice, Merrick Garland, vendredi dans une conférence de presse.

#ThisWeekatJustice: The Justice Department Announced Charges Against Sinaloa Cartel’s Global Operation; Attorney General Merrick B. Garland and Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Met With Security Cabinet of the Government of Mexico; and more pic.twitter.com/iqFoVNOjpd — Justice Department (@TheJusticeDept) April 14, 2023

Le département d'État américain a annoncé des primes de 10 millions de dollars chacune pour Ivan Guzman Salazar et Alfredo Guzman Salazar, et 5 millions pour Joaquin Guzman Lopez. Le quatrième frère, Ovidio Guzman Lopez , a été arrêté au Mexique en janvier et devrait être extradé vers les Etats-Unis. Les Chapitos avaient déjà été inculpés dans des affaires de trafic de drogue aux Etats-Unis, mais ces nouvelles inculpations décrivent un cartel brutal qui a étendu ses opérations tout en les centrant sur le fentanyl depuis que son ancien chef, le patriarche Joaquin « El Chapo » Guzman, a été condamné à la prison à vie aux Etats-Unis en juillet 2019

Le ministère du Trésor a quant à lui sanctionné en parallèle deux entités en Chine et cinq individus basés en Chine et au Guatemala, tous impliqués dans la fourniture des produits chimiques entrant dans la composition du fentanyl. Pékin « doit faire cesser le flux incontrôlé de composés chimiques du fentanyl qui viennent de Chine », a insisté Merrick Garland.

70.000 victimes du fentanyl aux Etats-Unis en 2022

Cinquante fois plus puissant que l'héroïne, le fentanyl, un opiacé de synthèse epu onéreux à produire « tue davantage d'Américains entre 18 et 45 ans que le terrorisme, les accidents de voiture, le cancer et le Covid », selon Anne Milgram, directrice de la DEA. Aux Etats-Unis, entre 2020 et 2021, les décès liés aux overdoses aux opiacés ont bondi de 17%, de 69.000 à 81.000.

Et sur 106.000 personnes mortes d'overdoses en 2022, 70.000 étaient liées au fentanyl, a rappelé en mars dernier le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, en accusant les cartels mexicains d'inonder les Etats-Unis avec cet opiacé.

(avec AFP)

