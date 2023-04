Équateur: nouvelle flambée de violences meurtrières dans la prison de Guayaquil

Contrôle de sécurité à un checkpoint autour de la prison de Guayaquil, en Équateur, le 14 avril 2023.. L'établissement pénitentiaire a été le théâtre de violences meurtrières dans la semaine. REUTERS - VICENTE GAIBOR DEL PINO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un énième affrontement entre bandes rivales se disputant le contrôle du trafic de drogue a provoqué la mort de nombreux détenus dans une prison de Guayaquil, en Équateur, entre le vendredi 14 et le samedi 15 avril. La semaine a été particulièrement sanglante : dans cette même prison, six détenus ont été retrouvés pendus dans leurs cellules mercredi 12 avril, et le lendemain, trois gardiennes ont été assassinées au moment de leur pause déjeuner.