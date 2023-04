États-Unis: des partisans du droit à l'avortement se rassemblent devant la Cour suprême

La bataille de l'avortement aux États-Unis. La Cour suprême est appelée à se prononcer sur l'interdiction par un juge fédéral de l'une des principales pilules utilisées pour l'avortement médicamenteux. Ce samedi 15 avril, des partisans du droit à l'avortement se sont réunis devant la plus haute juridiction du pays.

Avec notre correspondant Washington, Guillaume Naudin

L'avortement, c'est un soin de santé. C'est le message des participants au rassemblement organisé par le planning familial. Le but, c'est de montrer que les partisans du droit à l'avortement sont toujours là.

Il y a Brittany House, qui a choisi d'avorter et est devenue une militante résolue. Elle a l'intention de continuer quoi qu'il arrive. « Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, dit-elle. J'espère, tout simplement. J'espère qu'ils vont autoriser la fourniture de la mifepristone. Mais si ce n'est pas le cas. Je suis prête à lutter, à revenir et à participer à plus de rassemblements. »

Un peu plus loin, Maya Rodriguez, 25 ans, constate qu'il y a un plan coordonné pour interdire l'avortement. Donc, elle manifeste. Mais pour elle, cela ne suffit pas : « Nous pouvons riposter en continuant à défendre l'accès à l'avortement dès qu'on le peut. Je crois qu'on peut voter. Voter aux élections pour des politiciens pro-choix, des gens qui vont respecter nos droits. Vous savez, les Américains ne veulent pas d'une interdiction de l'avortement, et de ce projet de nous l'imposer, de politiciens extrémistes et d'une minorité vraiment extrémiste. La façon de riposter, c'est d'aller voter. »

La Cour suprême, à majorité très conservatrice, a suspendu la décision d'interdire la pilule abortive jusqu'à mercredi soir, ce qui indique qu'elle devrait prendre une décision d'ici là.

