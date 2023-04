Mexique: une fusillade dans un parc aquatique fait 7 morts

Une fusillade dans un parc aquatique à La Palma, dans la municipalité de Cortazar, a fait au moins sept victimes, dont un mineur âgé de 7 ans. Samedi après-midi 15 avril autour de 16h, un commando d’une vingtaine d’hommes armées a fait irruption dans le lieu touristique, particulièrement fréquenté des Mexicains les week-ends pendant les beaux jours, et ont ouvert le feu contre des visiteurs.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Les vidéos amateurs qui ont immédiatement circulé sur les réseaux sociaux après le massacre témoignent du cauchemar enduré par les vacanciers du parc aquatique de La Palma ce samedi après-midi. On y voit des personnes en maillot de bain crier et courir pour fuir le drame. Selon des témoignages, les tueurs étaient lourdement armés. Ils ont visé un groupe de visiteurs qu’ils ont poursuivi pour les abattre.

Les attaques comme celles-ci sont de plus en plus courantes dans l’État de Guanajuato. Il y a quelques jours, cinq autres personnes ont été assassinées au bord d’un lac un peu plus au nord. Cette semaine, pas moins de 13 assassinats ont été comptabilisés par la protection civile de l’État, faisant de Guanajuato, l’État le plus violent du pays.

La région connaît depuis plusieurs mois une importante vague de violence. Plus de 3 000 personnes y ont été assassinées en 2022. Cela s’explique par les affrontements qui ont lieu entre deux groupes criminels dans la zone : le cartel de Santa Rosa de Lima et le cartel Jalisco Nueva Generacion se disputent le contrôle du territoire et se font la guerre à coup d’assassinats et de tueries vengeresses.

► À lire aussi Mexique: douze morts dans l'attaque d'un bar dans l'État de Guanajuato

