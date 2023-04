À la Une: en Colombie, la dissidence des Farc se dit prête à négocier la paix

Revue de presse des Amériques

Ce dimanche 16 avril, la dissidence des Farc s’est dit prête à négocier, lors d’un rendez-vous avec le commissaire de Paix, Danilo Rueda. Il voulait, écrit Semana, « vérifier personnellement la volonté de paix du groupe de guérilleros qui n’avait pas participé aux négociations de La Havane et qui depuis le début avait décidé de continuer à combattre ». La dissidence des Farc se dit donc prête à négocier, annonce faite par « Ivan Mordisco, commandant depuis mai 2022 de la dissidence des Farc », écrit Las 2 Orillas, « accompagné par 4 000 habitants de la zone de Yari », dans le sud-ouest du pays.

Et autant que l’annonce, peut-être même plus, ce qui fait les gros titres, c’est la réapparition d'Ivan Mordisco, donné pour mort lors d’une opération de l’armée par le gouvernement de l’ex-président Ivan Duque. En fait, Ivan Mordisco a été donné pour mort au moins trois fois par les autorités colombiennes, rappelle El Colombiano. Son apparition hier sous les flashs a été, pour Semana, celle d’une « star d’un Hollywood du crime », d’autant que, précise le journal, « Ivan Mordisco est allé au rendez-vous avec le gouvernement Petro armé jusqu’aux dents avec un fusil tirant 900 cartouches par minute ».

Un « show » du chef de la dissidence, « qui ne rencontre pas de difficultés à se déplacer librement sur le territoire, a suscité l’indignation de certains politiques » de l’opposition, écrit Semana, l’ex-ministre de la Défense Diego Molano estimant ainsi que le gouvernement Petro « traitait ce terroriste comme un roi ».

Le clasico suspendu à Medellin

En Colombie, un match de football, qui devait se jouer entre le Nacional de Medellin et le America de Cali dans le stade Atanasio, a été suspendu pour violences. Tout a commencé, écrit El Espactador, avant même l’engagement, quand dans les tribunes – le virage Los Del Sur (Ceux du Sud) - les supporters locaux ont affronté la police, des supporters « qui protestent contre plusieurs mesures prises par l'équipe, qui a supprimé plusieurs avantages économiques dont ils bénéficiaient ». La tension montait depuis des mois.

Résultat des violences d’hier, que l’on peut voir sur les vidéos et les photos postées sur les sites des différents journaux colombiens : « au moins 11 policiers et 12 habitants blessés », écrit Semana. Des violences qui ont continué aux alentours du stade après la suspension de la partie.

Sanctions de la République dominicaine en Haïti

« Après le Canada et les États-Unis, la République dominicaine a annoncé des sanctions contre 39 personnalités politiques et autres », accusées d’être impliquées dans les violences en Haïti, écrit AlterPresse. Le site d’informations précise qu’entre autres les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Evans Paul, ou encore l’ex-sénateur Youry Latortue n’ont plus le droit de rentrer dans le pays. Même chose pour des Haïtiens considérés comme des dirigeants ou des membres de gangs. « Il s’agit de la deuxième liste publiée par les autorités dominicaines après celle de décembre 2022 », rappelle Le Nouvelliste, qui a fait les comptes : aujourd’hui, « 52 Haïtiens sont interdits de se rendre en terre voisine ».

Aux États-Unis, le procès de la Fox reporté à mardi

Le début de ce que le Washington Post appelle « le procès très attendu en diffamation » entre Fox News et l’entreprise de machines de votes électronique Dominion Voting system devait commencer ce lundi. Il a été repoussé au mardi pour, selon les sources du journal, « permettre aux deux parties de discuter de la possibilité d’une entente ».

La compagnie Dominion a intenté un procès de 1,6 milliard de dollars à Fox News qu’elle accuse de l’avoir, avec ses présentateurs, diffamé en le liant à un complot pour voler la présidentielle de 2020, alors que, rappelle Politico, « à la Fox beaucoup doutaient en privé de la véracité des affirmations de l’ex-président et de ses alliés ». La Fox s’est jusqu’ici défendue en mettant en avant le 1er amendement, écrit The Hill, « affirmant que les affirmations de Donald Trump méritaient d’être signalées, et que Dominion n’avait subi aucun préjudice ».

La mort d’un géant du jazz, le pianiste américain Ahmad Jamal

Ahmad Jamal avait 92 ans. « Il était connu pour son approche laid-back », écrit le New York Times, « et pour son influence sur, entre autres, Miles Davis, qui a dit un jour : “toute mon inspiration vient d’Ahmad Jamal” ». Le Washington Post titre sur son jeu « économe et hypnotique ». La « légende du piano jazz », comme l’écrit le site musical Pitchfork, « a publié plus de 70 albums en six décennies de carrière, le dernier, Ballads, en 2019. »

Rolling Stones rappelle que, lorsque les producteurs hip hop ont commencé à se plonger dans les catalogues jazz dans les années 1990, une nouvelle génération de fans l’a découvert au travers d’une myriade de samples. Ahmad Jama avait reçu en 2017 un Grammy pour l’ensemble de sa carrière.

