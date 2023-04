États-Unis: Fox News devant la justice après les mensonges sur la présidentielle

Aujourd’hui s’ouvre le procès contre la chaîne de télé américaine Fox News. Elle est accusée par Dominion Voting Systems, une entreprise de machines de vote électronique, d’avoir véhiculé de fausses informations au sujet de fraudes lors de l’élection présidentielle de 2020. Un procès aux multiples enjeux.

Avec notre correspondante à New York, Lubna Anaki

En 2020, dès les premiers résultats annonçant une victoire probable de Joe Biden, Donald Trump multiplie les accusations de fraudes, sur internet, mais aussi sur Fox News, chaîne phare des conservateurs. Tout comme lui, ses alliés se succèdent à la télévision pour défendre leur champion et accusent Dominion Voting System de jouer un rôle clé dans ce qu’ils décrivent comme une fraude électorale à grande échelle. Une théorie reprise en boucle par les présentateurs stars de Fox News.

Ce n'est pas un procès à haut risque financier au sens où la chaîne réalise un chiffre d'affaires largement supérieur à la somme demandée par Dominion, mais c'est surtout un risque parce qu'après Dominion, il y a une autre affaire en cours. Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine Guilhem Delteil

Aucun d’entre eux ne présente de preuves et toutes les enquêtes menées depuis n’ont rien montré. Aujourd’hui, la société de machines de vote électronique réclame donc plus d’1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts. Une somme importante, mais qui ne risque pas de mettre en faillite Fox News.

Le procès qui s’ouvre sera tout de même suivi de près, car il est vu comme un test pour la lutte contre la désinformation, mais aussi pour la liberté d’expression protégée par la constitution. Le patron de Fox News, Rupert Murdoch, devrait être entendu.

Il faut savoir que les condamnations de chaînes de télévision restent rares aux États-Unis. Fox News espère faire de ce procès un emblème de la liberté d’expression.

Une partie de l'électorat conservateur est convaincu que Trump est martyrisé et persécuté, donc auprès de cet électorat-là qui est assez majoritaire dans la base du parti républicain, ça n'aura pas d'impact concret. Mais au-delà, dans la sphère des conservateurs plus modérés, là ça pourrait avoir un impact concret. Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine Guilhem Delteil

