Canada: les discours de haine en ligne contre les drag-queens inquiètent la communauté LGBT+ et au-delà

Les activités de drag-queens en lien avec les enfants créent une certaine polémique sur les réseaux sociaux au Québec. Des groupes organisés reprochent à ces personnes de remettre en cause la notion de genre et l’image de la famille traditionnelle. Une pétition en ligne, lancée par le chef du Parti conservateur au Québec, demande au gouvernement de cesser de financer des activités que proposent les drag-queens à l’école ou dans les bibliothèques publiques.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Québec,

Une partie de la raison de cette tempête sur les réseaux sociaux trouve son explication au Sud de la frontière. Aux États-Unis, le débat fait rage actuellement pour cantonner les drag-queens à la sphère adulte. Une idéologie à laquelle adhère une partie des internautes. Cela explique en partie le ton acrimonieux de commentaires à propos des drag-queens qui lisent des contes aux enfants. Cette activité a lieu pourtant depuis plusieurs années au Canada.

► À lire aussi : Dans les écoles américaines, les chrétiens conservateurs mènent la guerre des livres

Sur les réseaux sociaux, les débats s’enflamment, surtout au sein de groupes complotistes, opposés aux mesures sanitaires durant la pandémie. Certains se sont même mobilisés pour manifester contre une lecture de conte qui n’a pas pu avoir lieu en banlieue de Montréal, début avril.

Un discours de haine décomplexé

La communauté LGBT+ s’inquiète de voir émerger une parole de plus en plus décomplexée sur les différentes plateformes. Jusque-là, le Québec semblait relativement préservé des débats acrimonieux portant sur le genre ou la diversité sexuelle. Depuis quelques semaines, la haine déferle sur les réseaux sociaux à travers cette polémique sur ces personnages extravagants.

Raphaël Provost est témoin de cette colère. Lui, qui fait la promotion de la diversité à l’école pour l’organisme Ensemble, en constate l’impact sur des jeunes qui s’interrogent sur leur identité sexuelle. « Les gens, c’est affreux et c’est violent ce qu’ils écrivent. Moi, ça m’inquiète, ça inquiète nos réseaux et ça inquiète nos jeunes dans les écoles. Ça les stresse de voir ces commentaires-là et ils ne comprennent tout ce débat-là. Des jeunes qui sont en questionnement, des alliés, qui font partie de la communauté, ça leur envoie quel modèle, se demande Raphaël Provost. Nous, d’un côté, on leur dit : "Soyez vous-même, assumez-vous, la société québécoise, elle est faite pour vous accueillir. " Et s’ils vont sur les médias sociaux, ils voient ça. Ça envoie tout un message. »

Pour contrer ces messages de haine, la communauté LGBT+ a lancé à son tour sur les réseaux sociaux une pétition, en soutien aux drag-queens. Pendant ce temps, les enfants, qui constituent le public de lecture des contes, attendent que le climat acrimonieux se calme.

► À lire aussi : En Bolivie, París Galán, la drag-queen folklorique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne