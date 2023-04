Haïti: aux Gonaïves, le marché noir du carburant fait bondir tous les prix

Si à Port-au-Prince, le carburant se fait rare depuis quelques semaines, aux Gonaïves, chef-lieu du département de l'Artibonite, la vente de carburant sur le marché noir est la norme depuis bientôt huit mois. Les pompes à essence sont fermées, mais sur les trottoirs, des bidons s’étalent ça et là. Samedi 15 avril, le gallon de gasoil se vendait à 2 000 gourdes (11,75 euros). Ce qui n’est pas sans conséquences sur les prix des produits de première nécessité.

Avec notre correspondant aux Gonaïves, Ronel Paul

Ce matin du 15 avril, Michou Charles est venue faire ses courses au marché communal des Gonaïves. Elle est surprise de la montée des prix : « Dans les jours qui viennent, les choses seront plus compliquées pour nous. Parce que la livre de riz se vendait à 100 gourdes (0,58 euros) et qu'elle est passée à 120 gourdes (0,70 euros). Un petit bidon d'huile de 500ml est passé de 200 gourdes (1,17 euros) à 300 gourdes (1,76 euros). »

Au centre-ville, Raoult Pierre-Saint et un groupe de chauffeurs de taxi moto font escale. À cause du prix élevé des courses, les clients se font rares. Pour nourrir sa famille, il a dû trouver une stratégie : « Si je gagne 1 000 gourdes (5,87 euros) durant la journée, au lieu d'acheter un demi-gallon de gasoil, j’en achète un quart pour 500 gourdes (2,93 euros), et les 500 restantes, je les laisse à la maison. C’est comme ça. »

Si les pompes à essence sont fermées, le long de la route, on voit de plus en plus de bidons de carburant à vendre. « Le problème du carburant, c’est qu'une mafia contrôle ce secteur pour gagner de l’argent de manière déloyale. Les propriétaires des stations sont de mèche avec ceux qui passent les commandes de carburant depuis Port-au-Prince. À l'arrivée, c'est la population qui trinque », confie Raphaël Clavanet Marado, militant politique et entrepreneur.

