Incendie dans un centre de rétention au Mexique: le chef de l'office local des migration (INM) arrêté

Le chef de l'Institut national des migrations de l'Etat de Chihuahua a été arrêté en relation avec l'enquête sur l'incendie qui a coûté la vie à 40 migrants dans le centre de rétention de Ciudad Juarez fin mars.

Le fonctionnaire a été arrêté dimanche 16 avril dans l'après-midi à Ciudad Juarez, ville frontalière des Etats-Unis dans l'État de Chihuahua, ont annoncé les autorités. C'est dans cette même ville que dans la nuit du lundi au mardi 28 mars, 39 migrants ont péri dans un incendie et une vingtaine d'autres ont été blessés, dont certains très gravement. Une enquête pour « homicide » a été immédiatement ouverte par les autorités mexicaines et plusieurs personnes ont été interpellées.

Salvador González Guerrero était le chef de l'Institut national des migrations (INM) de l'Etat de Chihuahua. Selon les médias, il est soupçonné d'avoir donné l'ordre de ne pas ouvrir la cellule où se trouvaient les migrants, empêchant son évacuation alors qu'un incendie était en cours. « Ne leur ouvrez pas, laissez-les », aurait-il ordonné au personnel, selon les avocats des familles des victimes. Il est accusé d'homicide, blessures et abus de pouvoir.

Detienen a Salvador González Guerrero, titular del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/vQtaKfpuKq — NMás (@nmas) April 17, 2023

L'incendie a été provoqué par un migrant qui a mis le feu à son matelas dans une pièce où étaient détenus 68 hommes, pour protester contre une prochaine expulsion. Les images des caméras de sécurité montrent que ni le personnel du centre de rétention, ni les agents de sécurité ont tenté de sauver les migrants. Trente-neuf sont morts dans la cellule, la plupart par asphyxie, et un autre à l'hôpital : 19 Guatémaltèques, sept Salvadoriens, sept Vénézuéliens, six Honduriens et un Colombien.

Le migrant incendiaire présumé, quatre autres fonctionnaires de l'INM et un agent de sécurité sont sous les verrous pendant que l'enquête se poursuit. Le chef de l'INM au niveau national est lui aussi cité dans l'enquête mais il a été laissé en liberté. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré qu'il resterait en poste jusqu'à ce que la preuve soit faite de sa probable responsabilité dans cette affaire.

