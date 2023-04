À la Une: un octogénaire inculpé aux États-Unis pour avoir tiré sur un adolescent noir

Publicité Lire la suite

L’affaire suscite l'indignation de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Un octogénaire blanc a été inculpé lundi dans l’État du Missouri pour avoir grièvement blessé par balles un adolescent noir. Le jeune homme de 16 ans avait frappé à sa porte par erreur. La justice doit maintenant déterminer s’il s’agit d’un acte raciste.

« Les informations dont nous disposons actuellement ne permettent pas d'affirmer qu'il y a une motivation raciale », explique le chef de la police de Kansas City, où se sont produits les faits. Ses propos sont repris par le quotidien USA Today.

Des manifestations dans tout le pays

L’affaire a provoqué l'émoi aux États-Unis. « Des manifestations ont eu lieu à Kansas City et dans tout le pays […], et l'incident a fait l'objet d'une grande attention sur les réseaux sociaux », relève le Time Magazine. Le média rapporte le témoignage du pasteur d’une paroisse à Kansas City. L'homme d'Église évoque la très populaire fête d'Halloween aux États-Unis, s'inquiétant pour la sécurité des « petits enfants qui, ce jour-là, font des farces et attrapes. Peuvent-ils encore sonner à la porte ? », interroge le pasteur.

« L'affaire pourrait relancer le débat sur les lois stand your ground [défendez votre territoire] », selon le Washington Post. Ces textes permettent à quiconque se sent menacé aux États-Unis, de répliquer immédiatement.

L’auteur des coups de feu, âgé de 84 ans, a été inculpé de deux chefs d’accusation criminels, dont l’un est passible de la prison à vie.

Poste de police clandestin chinois à New York : deux hommes arrêtés

Alors que les tensions augmentent entre la Chine et les États-Unis, le FBI a arrêté lundi deux personnes accusées d'avoir travaillé pour un commissariat clandestin chinois à New York, aux États-Unis. Le poste de police a été démantelé l'année dernière. Des officiels y offraient des services administratifs à la communauté chinoise, comme des renouvellements de permis de conduire. Mais les deux suspects auraient également agi sur ordre de la Chine pour espionner et harceler des dissidents chinois sur le sol américain.

Après les ballons espions dans le ciel américain, le procureur de Brooklyn déclare que cette nouvelle affaire « révèle la violation flagrante de la souveraineté américaine par le gouvernement chinois », écrit Politico. Et les États-Unis ne sont pas les premiers concernés.

Les États-Unis durcissent le ton

Le Washington Post précise que « la Chine est soupçonnée d'exploiter des postes de police secrets dans des pays du monde entier ». Mais les arrestations de lundi marquent un tournant, car ce sont les « premières de ce type dans le monde », toujours selon le quotidien. Un haut-fonctionnaire de la Sécurité américaine dresse un constat selon lequel « les gouvernements autoritaires – qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, de l'Iran ou d'autres – se montrent de plus en plus audacieux dans leurs efforts pour bafouer les droits et les libertés […] ».

Le message de la justice américaine à la Chine est clair : « Nous ne vous lâchons pas, nous savons ce que vous faites et nous empêcherons que cela se produise aux États-Unis d'Amérique », a déclaré le procureur du district est de New York lors d'une conférence de presse, cité dans un autre article du Washington Post.

Venezuela : le président Nicolas Maduro lance une nouvelle émission de télévision

À un an de la présidentielle au Venezuela, le président Nicolas Maduro présente une nouvelle émission de télévision, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Le chef de l'État s'est affiché lundi sur la télévision publique, pour la première de son programme « Avec Maduro + ». Il était accompagné à la présentation par une intelligence artificielle.

Il s’agit, selon le dirigeant, d’un « nouvel instrument », pour montrer « les progrès de la révolution bolivarienne », détaille El Nacional. Le mouvement révolutionnaire cherche à « se réinventer en permanence et à se connecter avec le peuple », ajoute le président.

Le journal Ultimas Noticias, proche du pouvoir, parle lui d'une « nouvelle étape dans la communication autour de la révolution ». De fait, note le quotidien, Nicolas Maduro a profité de son émission pour appeler à la construction d'une nouvelle « ère du service public » au Venezuela.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne