États-Unis: il y a eu un commissariat chinois clandestin à New York, disent les autorités

Une vue de Mott Street à Chinatown (New York). Image d'illustration.

Après les ballons espions dans le ciel américain, les Chinois ont-ils installé un commissariat clandestin à Manhattan, au coeur de New York ? C’est, en tout cas, ce que pensent les autorités américaines. Ce lundi 17 avril, la justice américaine annonce l’arrestation de deux arrestations et des dizaines d’inculpations. Tous sont accusés d’avoir travaillé pour un poste de police clandestin dans « Big Apple ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant aux États-Unis, David Thomson

Ce commissariat clandestin a été fermé l’année dernière par le FBI. Selon les autorités américaines il occupait un étage entier dans un immeuble apparemment anodin au cœur de Chinatown sur l’île de Manhattan. À l’intérieur, des officiels offraient des services administratifs à la communauté chinoise comme des renouvellements de permis de conduire mais pas seulement selon le FBI.

Surveiller et faire pression

Il s’agissait aussi de surveiller et faire pression à distance sur des opposants politiques. La justice américaine accuse notamment deux suspects d’avoir agi secrètement sur ordre de Pékin. Ces deux citoyens américains d’origine chinoise âgés de 61 et 59 ans ont été arrêtés à leur domicile à New York. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à cette antenne clandestine de la police politique chinoise sur le sol américain.

Vision autoritaire

Selon le procureur fédéral de Brooklyn, l’un d’eux aurait notamment aidé à localiser un militant prodémocratie d’origine chinoise vivant en Californie. Selon Breon Peace, cette affaire illustre l’ampleur des efforts déployés par l’État chinois pour étendre sa vision autoritaire du monde. Ce même procureur annonce aussi l’inculpation de 34 officiels du ministère de la Sécurité publique chinoise accusé d’avoir cyberharcelé depuis la Chine des activistes anti Pékin basés aux États Unis.

►À lire aussi : Postes de police chinois illégaux à l'étranger: les nouvelles données d'une ONG

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne