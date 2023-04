Colombie: «Depuis que Rafa a été tué, personne n’ose plus parler»

Enquête: le Projet Rafael

RFI s’associe au consortium international d’enquête Forbidden Stories pour reprendre le travail de Rafael Moreno, journaliste colombien assassiné il y a six mois dans des circonstances encore non élucidées.

Le 16 octobre 2022, un homme est tué par balles dans son restaurant à Montelíbano, ville du département de Córdoba, dans le nord de la Colombie. Le dernier assassinat d’une longue série dans une région marquée par la violence aveugle des groupes armés. Sauf que l’homme abattu ce jour-là est aussi journaliste d’investigation.

Rafael Moreno, 37 ans, animait depuis six ans une page Facebook où il révélait de nombreux scandales impliquant les élites politiques et économiques de sa région. Fort de son expérience de militant politique local, il pratiquait un journalisme engagé, multipliant les requêtes d’information publique pour obtenir des réponses à ses questions.

« Je le revois prendre en cachette cette vidéo de la mine de nickel de Cerro Matoso. Il prenait tous les risques pour son métier », se remémore son ami Enyer Nieves Pinto, militant des droits de l’Homme.

Des proches de Rafael Moreno rendent hommage au journaliste tué à Montelíbano, à Puerto Libertador, Córdoba, le 26 octobre 2022. © Diego Cuevas/El País

De nombreuses menaces

Contrats publics douteux, exploitation minière frauduleuse, violation du droit par de puissantes entreprises privées, emprise des groupes criminels : Rafael Moreno ne reculait devant aucun sujet, malgré les nombreuses menaces dont il faisait l’objet ces dernières années.

Dans le sud de Córdoba, le climat de violence et d’impunité est tel qu’aucun témoin direct de son assassinat ne s’est manifesté aux enquêteurs. « Depuis que Rafa a été tué, c’est comme si tout le monde était devenu honnête à Cordoba, parce que personne n’ose plus parler et dénoncer », se désole le cousin de Rafel, Yamir Pico. Journaliste lui aussi, il a mis fin à ses investigations.

Dans les semaines précédant son assassinat, Rafael Moreno se sentait plus en danger que jamais. Il doutait du dispositif de protection personnelle dont il bénéficiait. Celui-ci a d’ailleurs fait défaut le jour de sa mort. Rafael Moreno avait rejoint le réseau « SafeBox » du consortium Forbidden Stories afin de mettre en sécurité ses nombreux documents et mails. L’objectif : permettre à d’autres journalistes, dont ceux de RFI, de poursuivre son travail.

Rafael Moreno était la «voix» des communautés affectées par l’industrie minière. © Aabla Jounaïdi / RFI

Lui-même ancien mineur, Rafael Moreno était sensible au sort des travailleurs et des communautés affectées par l’activité des grands groupes miniers actifs dans la région.

Dans ses articles, il pointait les dommages que continue de causer la plus grande mine à ciel ouvert du continent, Cerro Matoso S.A., filiale du géant mondial South32. En 2017, la justice colombienne avait pourtant intimé au groupe d’agir pour limiter cet impact... en vain. C’est l’enquête que RFI a décidé de poursuivre dans une série de reportages auprès des communautés voisines de la mine.

