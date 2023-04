À la Une: aux États-Unis, Fox News paie 787 millions de dollars pour éviter un procès

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, le procès Fox News n’aura pas lieu, puisque la chaîne américaine s’est mise d’accord avec l’entreprise de votes électroniques Dominion : elle lui versera 787,5 millions de dollars. « Le prix de la diffusion d’un mensonge », titre le New York Times. Rappelons que Dominion accusait la Fox et ses présentateurs de l’avoir diffamée, en la liant à un complot pour voler la présidentielle de 2020. Dans un éditorial, le New York Times estime « très décevant que Fox News se soit mise d’accord avec Dominion avant que Rupert Murdoch et son aréopage de célébrités aient à témoigner. Mais ce n’est pas surprenant. Fox, après tout, ne disposait d’aucune défense valable ». De fait, explique le journal, l’accord entre les deux parties, mais aussi la Fox dans sa déclaration faite devant la justice, « prennent acte que la Cour estime que dans ses programmes, "certaines affirmations sur Dominion étaient fausses" ».

Pour autant, relève Politico, la Fox ne s’est pas excusée. Pour le Washington Post, c’est « le grand manque » de cet accord. Le quotidien, se basant sur des documents révélés pendant le litige, estime que « lorsque les dirigeants de Fox News se sont aperçus que leurs fidèles téléspectateurs partaient vers d’autres chaînes colportant des mensonges sur les élections, (…) ils ont adapté leur couverture en accueillant des théories conspirationnistes ». Et l’accord d’hier, estime l’éditorialiste, « ne peut que perpétuer cette dynamique, puisque toute la dépravation de cette couverture de la Fox n’aura jamais à être révélée aux téléspectateurs sur la seule chaîne d’information du câble en laquelle ils ont confiance ».

D’autres procès en vue pour la Fox

Mais la Fox n’en a pas fini avec ses ennuis judiciaires. Déjà, indique le Washington Post, une autre entreprise de vote électronique, Smartmatic, poursuit la Fox à hauteur de 2,7 milliards de dollars, l’accusant d’avoir « décimé » son commerce « par ses mensonges ». Par ailleurs, le New York Times indique qu’une productrice de la chaîne, Abby Grossberg, a attaqué en justice la compagnie, « affirmant que les avocats de la Fox l’ont poussée à faire une fausse déposition dans le dossier Dominion, et que son environnement au travail était discriminatoire et hostile ». En 2020, après avoir lancé ces poursuites, Abby Grossberg était licenciée. Enfin, Rupert Murdoch lui-même a accusé un petit site internet australien, Crickey News, de l’avoir diffamé : il avait publié un article liant un « Murdoch » comme « co-conspirateur non accusé » de l’attaque du Capitole le 6 janvier 2020.

Une grève d’ampleur prévue ce mercredi au Canada

« Plus de 150 000 fonctionnaires vont faire grève », écrit en Une le Globe and Mail, « pour ce qui s’annonce comme une des plus importantes grèves du Canada », qui arrive « après une inflation prolongée et une crise du coût de la vie ». 250 piquets de grève sont prévus dans tout le pays. Le syndicat PSAC demande une augmentation des salaires de 13,5% sur une période de trois ans – et puis « la sécurité de l’emploi et le télétravail font toujours l’objet de désaccords », note La Presse. Le quotidien francophone rappelle que « le dernier débrayage de cette ampleur remonte à 1991 ». De son côté, le National Post s’étonne que « les libéraux de Trudeau aient permis cette grève en ne donnant pas au syndicat ce qu’il demande », estimant qu’« après tout, les libéraux ont décidé il y a déjà longtemps de céder les rênes du gouvernement aux syndicats ».

Grève des enseignants en Haïti

Ce mardi, « les enseignants de plusieurs lycées ont observé une deuxième journée de débrayage, pour réclamer de meilleures conditions de travail », écrit Le National. Le journal précise que « ces enseignants réclament une augmentation salariale de 400% », affirmant que les autorités n’ont pas révisé leur salaire en dépit de l’inflation. Ils réclament aussi la nomination des professeurs qui sont en attente, et demandent aux autorités responsables de payer les éducateurs. Selon l’Union nationale des normaliennes et normaliens, des éducatrices et éducateurs d’Haïti, citée par AlterPresse, la grève était maintenue à 100% dans les départements du sud-est de la Grande Anse, « idem pour les départements de l’Artibonite, du Nord, du Nord-Ouest, du Plateau central, des Nippes et du Sud ». Selon Le National, « les enseignants entendent poursuivre avec ce mouvement de mobilisation ».

Réélection à Cuba

Le président Diaz-Canel devrait être réélu sans surprise à la tête de Cuba par les 470 députés de l’Assemblée nationale. Le journal officiel Granma titre sur « Le futur du pays dans un jour de gloire historique » et sur les « victoires ». Car, rappelle le quotidien, le 19 avril est aussi « l’anniversaire de la victoire du peuple révolutionnaire sur la Playa Giron, quand l’impérialisme des États-Unis a mordu la poussière lors de sa première déroute sur le continent ». Référence au débarquement de la baie des Cochons en 1961, lorsque des exilés cubains soutenus par les États-Unis ont tenté de renverser le pouvoir de Fidel Castro. Fidel Castro qui, écrit Juventud Rebelde, « inspire toujours les 470 députés qui intègrent aujourd’hui le nouveau Parlement ».

La presse d’opposition, elle, ne parle pas de la réélection de Miguel Diaz-Canel. Mais les titres des articles en Une du site internet 14 y medio sont parlants : on y parle de « la majorité silencieuse », ou encore des demandes de « vérité, justice et liberté » cinq ans après les manifestations sévèrement réprimées par le pouvoir. El Nuevo Herald reprend de son côté les déclarations de dissidents, de militants et de représentants de l’Organisation des États américains lors d’un événement organisé ce mardi à Washington : « La situation des droits humains à Cuba s’est détériorée dramatiquement, avec plus de mille prisonniers politiques et un niveau de répression de la liberté d’expression et d’association qui représente un défi unique sur le continent américain ».

