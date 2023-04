Colombie: survivre à côté de la plus grande mine de nickel d’Amérique

Enquête: le Projet Rafael

Alors que la justice a ordonné des mesures face à la pollution de Pueblo Flecha, à moins d'un kilomètre de la mine de Cerro Matoso, les habitants continuent à souffrir les conséquences, de cancer du poumon à des malformations et enfants ayant perdu la vue.

RFI s’associe au consortium international d’enquête Forbidden Stories pour reprendre le travail de Rafael Moreno, journaliste colombien tué le 16 octobre 2022 dans des circonstances encore non-élucidées. Il enquêtait notamment sur l’impact de la grande industrie minière sur l’environnement et la santé des populations dans sa région d’origine de Cordoba. En 2017, la justice colombienne a obligé l’opérateur de la mine de nickel de Cerro Matoso à agir pour limiter ses effets nocifs. Mais dans le village de Pueblo Flecha, voisin de la mine, les hommes comme la nature sont toujours malades.

Publicité Lire la suite

De nos envoyées spéciales à Pueblo Flecha,

Sur la route de Pueblo Flecha, la nature offre au regard ce qu’elle a de plus beau. Sous les yeux des arrivants défilent des collines vertes et une végétation luxuriante donne un avant-goût du Paramillo, l’une des plus grandes aires naturelles protégées de Colombie.

Mais quelque chose dans l’air signale où nous mettons les pieds : une odeur chargée de métal. Bientôt, il apparaît au loin, le « cerro » (la colline). Depuis 60 ans, on y extrait le nickel. C’est aussi le territoire ancestral des zenú, une minorité ethnique. Ses membres se sont battus durant de longues années en justice pour la reconnaissance des dégâts environnementaux et sanitaires causés par l’activité de l’opérateur, Cerro Matoso S.A.

« Là, on ne sent presque rien, sourit Luis Fernando Moreno, le nouveau jeune gouverneur de la communauté. Le matin, ça sent le soufre, le charbon brûlé. Le soir, la montagne qu’on voit là-bas, c’est comme si de la pluie tombait dessus. Mais c’est l’amas des scories, les déchets de la mine qui produisent cet effet », explique le jeune-homme.

Au premier plan, des cannes flèches, au second plan, la mine de Cerro Matoso. © Aabla Jounaïdi / RFI

Lorsque ses immenses fours traitent le minerai à près de 900°C, des émissions composées de mélange de poussières fines, des métaux lourds et plusieurs oxydes complexes sont relâchés dans l’atmosphère.

En 2017, le ministère de l’Environnement avait signalé la présence de colonnes de fumées roses échappant « sans contrôle » des cheminées du complexe. En 2019, le journaliste Rafael Moreno, assassiné il y a six mois dans des circonstances troubles, filmait des fumées roses depuis la ville de Montelíbano. Le groupe minier réagissait par un communiqué pour accuser le journaliste d’avoir antidaté ces images. Quelques jours plus tard, le journaliste est retourné pour refaire des images et le résultat a été identique : les mêmes fumées roses émanaient de la mine.

La communauté se trouve à moins d’un kilomètre du site de la plus grande mine de nickel d’Amérique : à 902 mètres de distance, plus exactement. Lorsque ses fours géants traitent le minerai à très hautes températures, des émissions faites de mélanges de poussières fines, de métaux lourds, et de plusieurs oxydes complexes sont relâchées dans l’atmosphère.

La vida cotidiana de los indígenas de Pueblo Flecha impactados por la falta de agua potable y la sequía del río Caño Zaino. © Aabla Jounaïdi / RFI

Interpellé sur ce point par le consortium, le directeur des opérations de la mine, Pedro Oviedo, évoque « une faille du système, une exception. »

Depuis l’apparition des fours et des cheminées géantes de la mine au début des années 1980, l’atmosphère n’est plus la même à Pueblo Flecha. « Oh, quand l’eau déborde ici, je panique complètement pour mon enfant, s’époumone Aïda, la mère d’un petit-garçon. Même pour moi, qui ai 45 ans, parce que ça provoque des démangeaisons, de la fièvre et la migraine parfois », poursuit-elle.

Il n’y a pas d’eau potable à Pueblo Flecha : on se ravitaille dans des cuves qui recueillent l’eau de pluie. L’entreprise, elle, a construit au fil des ans des canaux pour recueillir des sources environnantes l’eau, essentielle à son processus de production de ferronickel. « Le peu d’eau de puits qu’on arrive à extraire en hiver, est coloré, et n’est pas potable », dénonce Luis Fernando.

Ce chef de village en est persuadé : c’est la toxicité de cette eau, chargée des résidus des scories, qui a fini par emporter sa mère, Francia, il y a tout juste deux semaines. « Elle est morte, comme beaucoup avant elle, d’un cancer du poumon. C’est à cause de l’eau qu’on utilise, de l’air qu’on respire », fulminele jeune chef de tribu. Le cancer du poumon est une des maladies récurrentes constatées dans la région et qui ont été référencées dans un rapport médico-légal diligenté par la Cour constitutionnelle de Colombie.

En 2017, dans un jugement historique et après des années de lutte, les communautés indigènes de la vallée ont fait condamner le géant minier Cerro Matoso S.A.

► À lire aussi : Colombie : un géant minier au-dessus des lois ?

Le jeune gouverneur de Pueblo Flecha montre la «canne flèche», une ressource qui se meurt © Aabla Jounaïdi / RFI

Un jugement que le groupe a réussi à faire casser partiellement, l’année suivante, pour éviter de verser des indemnités aux populations. Mais la justice a tout de même maintenu plusieurs obligations pour le groupe. D’abord, organiser des consultations préalables auprès des huit communautés indigènes et afro-colombiennes voisines de la mine avant chaque nouveau projet. Ensuite, prendre des mesures de préservation des étendues d’eau, de l’air et des sols. Enfin, veiller à la santé des membres des communautés plaignantes.

En vertu de la décision de justice, la mère de Luis Fernando a été prise en charge par la clinique de l’entreprise, située dans le complexe minier. L’an dernier, d’après l’entreprise, une seule personne dont la maladie figure sur le rapport médico-légal a bénéficié d’un traitement médical dans ce cadre.

Pour l’entreprise, tout est fait pour répondre à ses obligations vis-à-vis des communautés voisines.« Notre clinique veille en permanence et gratuitement à leur santé. On y accueille en moyenne cinq personnes par jour », assure son directeur Jorge Ospina.

►À lire aussi : Colombie: «Depuis que Rafa a été tué, personne n’ose plus parler»

Pour les autres, Cerro Matoso a envoyé en octobre dernier une « brigade de santé », composée de médecins généralistes. Ana Karina leur a ouvert sa porte, ce jour-là. Sur le sol, son fils, Esteban joue aux billes, seul. Le garçon de cinq ans se tient rarement debout. Son genou laisse apparaître une protubérance dont on ignore la cause. « Les médecins m’ont dit qu’il n’avait aucun problème. Donc tout va bien, apparemment », ironise la jeune-femme.

Lors de notre reportage à Pueblo Flecha, nous avons croisé plusieurs enfants et adolescents aux membres malformés, d’autres ayant perdu la vue, sans cause apparente. Le journaliste Rafael Moreno, assassiné le 17 octobre 2022, préparait un documentaire pour alerter sur cette situation sanitaire, nous glisse le chef de la communauté.

L’eau, chargée des déchets toxiques de la mine, laisse des traces sur les corps. © Aabla Jounaïdi / RFI

Parmi les 640 habitants de Pueblo Flecha, beaucoup n’ont pas les moyens de se rendre en ville pour voir un médecin. Même la clinique du complexe minier, si proche, est inaccessible. Ici, on vit de l’agriculture et en particulier de la culture vivrière, le manioc, le maïs, mais aussi la « caña flecha », la longue plante qui entre dans la composition du chapeau « vueltao », symbole national. Faute de ressources financières, la communauté a instauré la botte de canne comme monnaie d’échange, contre du tabac, une poule, ou un service.

Si le troc ancestral se maintient, un autre patrimoine disparaît peu à peu, le Caño Zaino - le ruisseau qui fut longtemps la source d’eau première pour la communauté. « C’était une eau vive, une eau pure, on en buvait directement. Maintenant, il n’y a plus rien », se lamente Don Ever, un paysan en conflit foncier avec Cerro Matoso S.A. Outre la disparition d’espèces animales, la justice dénonçait déjà l’effondrement de la culture de la caña flecha, un élément structurant de la communauté.

Contactée par le consortium d’enquête, Cerro Matoso S.A. assure que l’Agence nationale des licences environnementales a approuvé un plan de restauration qu’il reste à mettre en œuvre, en lien avec les communautés. « Faux », rétorque le responsable de Pueblo Flecha : l’entreprise a « recruté des entreprises et des universités sans nous consulter et c’est pour ça qu’on a rejeté ce plan », explique Luis Fernando Romero. Signe de la défiance qui prévaut entre les deux « voisins », le chef indigène assure que la communauté travaille à son propre plan de restauration du Caño Zaino.

► À suivre jeudi 20 avril : À San José de Uré, les dégâts sans fin de la mine de nickel

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne