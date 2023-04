Haïti: les employés des impôts aux Gonaïves en grève protestent contre l’enlèvement de leur chef

Dans les Gonaïves, troisième ville du pays, les employés de la Direction générale des impôts ont cessé leur travail pour protester contre l’enlèvement de leur directeur régional, Fleurinord Pierre Antoine. D’autres employés du même bâtiment ont bloqué la route nationale 1 pour réclamer la libération sans conditions du responsable, kidnappé le lundi 17 avril dans l'après-midi par le gang dénommé « Kokorat San ras » opérant à La Croix-Perisse, à l’entrée de cette ville au nord-ouest de l’île.

Avec notre correspondant aux Gonaïves, Ronel Paul

À Decahos, sur la nationale 1, deux camions sont parqués à contresens au milieu de la route, bloquant ainsi la circulation. Plus loin, encerclé par des barricades, un groupe de jeunes jouent au football en plein milieu de la route. Tout au long du macadam conduisant au bâtiment de la Direction générale des impôts (DGI), on remarque encore des restes de pneus enflammés.

« Justice »

Dans la cour, nous rencontrons un groupe de jeunes autour d’un tambour qui préparent des pancartes sur lesquelles on peut lire « justice » et « Libérez le directeur ».

« On ne bloque pas la rue pour créer des troubles, mais parce que le directeur de la DGI a été kidnappé, explique Wilguens Zulma. Dès qu’il sera libéré, on se chargera de de déblayer la route. On n’est pas là pour la violence ni pour lancer des pierres sur les véhicules ou encore pour affronter la police. En l’absence du directeur de la DGI, on ne peut juste pas fonctionner. »

« Dégager les rues »

Dans ce cas, la libération immédiate de Fleurinord Pierre Antoine est la condition sine qua non pour « dégager les rues », selon cet homme qui souhaite rester anonyme, et qui travaille à la DGI comme facilitateur : « Parce que c’est lui qui est à la tête de la Direction générale des impôts. C’est ici qu’on gagne de quoi nourrir nos enfants. Le directeur c’est comme un père pour nous. »

Selon ces citoyens, les ravisseurs réclament 200 000 dollars américains en échange de la libération de la victime. Le 7 février dernier ce même gang avait également kidnappé le directeur de l’immigration et de l’émigration de Saint-Marc, Washny Bien-aimé.

