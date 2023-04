À la Une: rencontre entre le président colombien Gustavo Petro et Joe Biden

Publicité Lire la suite

Le président colombien Gustavo Petro rencontre aujourd’hui pour la première fois son homologue américain Joe Biden à la Maison Blanche. Au programme des discussions : lutte contre le narcotrafic et les groupes armés et levée des sanctions américaines contre le Venezuela.

Le « face-à-face » du jour est « crucial », prévient le quotidien El Colombiano. Les sanctions occidentales, parmi lesquelles un embargo pétrolier, avaient été adoptées pour pousser le président vénézuélien Nicolas Maduro au départ, après des élections controversées. Mais ces sanctions n’ont fait qu’aggraver la crise économique qui touche le pays.

L’allié colombien Gustavo Petro essaye donc de se poser en médiateur et de faire lever ces sanctions. « L’objectif est qu’il n’y ait plus de sanctions et davantage de démocratie », a déclaré le dirigeant cité par le journal basé à Medellin.

D’autres sujets seront également sur la table des discussions. Selon El Heraldo, qui cite un professeur de l’Université du Rosaire à Bogota, les deux pays ont une « sensibilité environnementale » commune et des « affinités en matière de droits de l’homme et même de paix ». D’où « l’intérêt [pour la Colombie] de renforcer les liens avec son plus grand allié [les États-Unis] », souligne la directrice du quotidien de Barranquilla dans un éditorial.

Brésil : Lula perd l’unique militaire de son gouvernement

Le général Marco Edson Goncalves Dias, un haut responsable de la sécurité brésilienne, a annoncé sa démission mercredi. Le militaire avait été filmé à l’intérieur des bâtiments du pouvoir à Brasilia lors des émeutes du 8 janvier, une semaine après l’investiture de Lula à la présidence.

Les images de vidéosurveillance rendues publiques par CNN Brésil montrent le général en pleine interaction avec des manifestants. Marco Edson Goncalves Dias, qui juge les images « absurdes », est accusé de ne pas avoir agi pour stopper les violences, alors que des milliers d’individus ont pris d’assaut les bâtiments du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême au Brésil. Tous refusaient la défaite de leur candidat, l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Le général Goncalves Dias, précise le journal O Estadao dans un éditorial, « devra expliquer pourquoi il n’a pas ordonné l’arrestation de ceux qui ont omis de protéger le Palais, ce qui a permis à l’invasion de se faire presque sans résistance. » « Il s’agit de la première démission au sein du cabinet de Lula depuis sa prise de fonctions en janvier », souligne le quotidien espagnol El Pais.

Cuba : Miguel Diaz-Canel réélu président haut la main

Sans surprise, Miguel Diaz-Canel a été réélu président de Cuba. Dans ce pays où l’opposition est interdite, l’unique candidat du Parti communiste cubain a remporté plus de 97% des voix des membres de l’Assemblée nationale. Il entame donc un second mandat.

Alors que la presse proche du pouvoir revient brièvement sur le parcours de Miguel Diaz-Canel, les journaux d’opposition rappellent, comme le Nuevo Herald, que le dirigeant réélu a présidé« à la pire crise économique depuis les années 1990, à l’un des plus grands exodes de l’histoire de Cuba et à la répression des critiques du gouvernement ».

Dans un éditorial, le rédacteur en chef du média indépendant 14Ymedio remet quant à lui en cause la légitimité du président, élu par l’Assemblée nationale et non par les citoyens : « Les plus de 8 millions de citoyens ayant le droit de vote n’ont même pas pu valider le vote des députés ».

