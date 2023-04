Au Québec, en manque de main d'œuvre, le travail des plus jeunes fait débat

Mya, 16 ans, travaille dans une boulangerie de Montréal, le 12 juin 2022. AFP - PAOLA CHAPDELAINE

Dans la province canadienne aux prises avec un vieillissement de la population, les mineurs sont de plus en plus sollicités pour occuper des emplois dans les commerces ou les restaurants. Un projet de loi à l’étude prévoit d’interdire l’emploi salarié pour les moins de 14 ans et de limiter le travail hebdomadaire des jeunes durant l’année scolaire.