Chili: une pension jusqu'à leur majorité pour les enfants de femmes assassinées

Le Congrès chilien a approuvé avec une ample majorité une loi de réparation intégrale pour les victimes de féminicides ainsi que leurs familles. Le gouvernement de Gabriel Boric, qui se dit aussi « féministe », a soutenu l’initiative et continu en parallèle d’impulser un agenda pour défendre la cause de femmes.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Depuis le début de l’année, dix féminicides ont été commis au Chili et 65 tentatives de meurtres envers des femmes ont été enregistrées. La nouvelle loi qui vient d’être adoptée par 109 voix pour et treize abstentions vise donc à soutenir les familles des victimes. Leurs enfants notamment pourront recevoir une pension de 180 euros par mois jusqu’à leurs 18 ans.

« Lorsqu’une femme est assassinée à cause de la violence de genre, à cause de la violence patriarcale, on pense souvent que la victime c’est cette femme qui est morte. Mais non, les victimes ce sont aussi ses enfants, sa mère, son père, ses sœurs, souligne Karol Cariola, députée communiste, à l’origine du projet de loi. Et eux ne reçoivent aucun soutien de l’État et encore moins une réparation intégrale face à la douleur qu’ils ressentent. »

Loi rétroactive

Le texte, soutenu par le président Gabriel Boric, prévoit également une protection professionnelle d’un an pour les femmes victimes d’une tentative d’assassinat. Et pour les auteurs de ces crimes, ils seront privés de tous droits et responsabilités parentales sur leurs enfants.

Cette loi sera aussi rétroactive puisque, au Chili, avant 2020, seuls les assassinats à l’intérieur du couple étaient considérés comme des féminicides. Le pays a fait évoluer sa législation et désormais tout meurtre de femme commis par un homme pour des raisons de haine, de mépris ou de misogynie, est considéré comme un féminicide.

Même s’il reste encore de nombreux combats, c’est une victoire pour le mouvement féministe chilien ainsi que les organisations qui luttent contre les violences faites aux femmes.

